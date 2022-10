Si hay riesgo de ataques de osos

SABINAS, COAHUILA. - Ante el avistamiento de osos negros en algunos municipios, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de su titular José Antonio Dávila Paulin hace un llamado a la ciudadanía para el mejor manejo de la basura y el resguardo del ganado.

Ya tienen agua, señaló, luego del intenso período de sequía, sin embargo, les falta comida y bajan a zonas sub urbanas para alimentarse, o a los ranchos, aunque no se pueden sacrificar, si se resguarda bien el ganado y no se deja la basura a la mano no se acercan.

Osos están bajando a ranchos y poblaciones por comida, por el largo período de sequía, aunque ya tienen agua, les falta alimento.

No hay que confiarse, insistió, los humanos no somos su alimento no nos buscan para comernos, pero pueden atacar, aunque no se ha dado ningún caso en la región, no pueden considerarse como mascotas son animales silvestres y no se pueden tratar como animales domésticos, no son de peluche, pueden atacar, aunque sean oseznos.

Aunque ha habido muchos avistamientos no se puede decir que hay sobrepoblación pues no se ha medido, se han visto por castaños, Frontera, Monclova, Muzquiz entre otras poblaciones.

Los osos se alimentan principalmente de ballas, bellotas, moras, fresas, pero también comen carne, si encuentran un hato de chivas, es como un manjar para ellos.

Pero con el mal manejo de la basura los estamos invitando a comer gratis dijo Dávila Paulin, ellos buscan comida en la basura de las casas y también en los ranchos con el ganado, por lo que invitó a tener un buen manejo del ganado.

Además, hemos estado alterando sus áreas silvestres, por los incendios, construcciones o siembras ellos buscan su espacio, comentó.

La recomendación es que, si se ve un animal de estos, alejarse y dar aviso a la autoridad.