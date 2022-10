Son bebidas energéticas una bomba de tiempo

MONCLOVA., COAH.-EL uso continuo de bebidas energizantes pueden provocar desde una taquicardia hasta un paro respiratorio o un infarto si se consumen sin prescripción médica o de forma inadecuada, dijo el Doctor Ángel Cruz.

"Este tipo de sustancias son estimulantes del sistema nervioso central y por lo tanto pueden provocar un sin número de daños al organismo si no se requieren, siendo los menores de edad quienes más riesgo corren al momento de consumirlo".

Luego de la muerte de un joven estudiante de la ciudad de Saltillo quien presuntamente bebió de forma inmoderada algún tipo de bebida energizante, el médico comentó que el metabolismo de los neurotransmisores por lo que no es recomendado su consumo y mucho menos en personas que no son mayores de edad.

Dijo que muchos deportistas utilizan bebidas que dan energía para cumplir con su labores del gimnasio, pero en su mayoría deben estar supervisados por un terapeuta o por un médico especializado para que evalúen su desempeño calórico de estas personas, ya que tienen cafeína y taurina alternado el metabolismo del sistema cardiovascular.

"Es importante ser prudentes en el consumo de estas bebidas, los menores de edad no deben consumirlo, ya que ese tipo de sustancias debe estar supervisando tanto en su uso como en las reacciones adversas por un profesional de la salud para minimizar los riesgos, ya que si el paciente está tomando medicamentos para la tiroides, epilepsia o algún tipo de esteroides, puede generar un efecto adversos que incluso puede provocar la muerte".

Señaló que el mezclar estas sustancias con bebidas alcohólicas es una mezcla mortal, ya que los activos provocan el mayor aguante al momento de beber, pero genera alteraciones neurológicas y cardiovasculares.

"Las sustancias no son adecuadas, no se debe de ingerir más de una lata, menos cuando el usuario es menor de edad, ya que se puede causar la muerte por esta situación, adversa, si tienen algún problema con la tiroides con frecuencia cardiaca alterada, no deben usarlo y si lo hacen debe ser supervisados por un profesional para evitar estos lamentables hechos".