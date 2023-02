Tienen 11 años sin profesora

MONCLOVA., COAH.-Madres de familia de estudiantes de Jardín de Niños Justo Sierra se manifestaron debido a que los alumnos de segundo "B" no cuentan con maestra de planta, toda vez que la docente Nancy Cárdenas tiene más de 11 años con un permiso especial y no se presenta a trabajar, lo que las llevó a cerrar el plantel educativo.

Molestas, las madres de los estudiantes mencionaron que esta situación provoca el atraso académico de sus hijos, toda vez que al cambiar de manera continua a su docente, no aprenden nada y el proceso de enseñanza aprendizaje simplemente no es completado.

Norma Alicia Goucon Galindo mencionó que este problema lo han enfrentado varias generaciones debido a la incapacidad que presenta una de las maestras, quien por una situación familiar ha solicitó un permiso que lleva vigente más de 10 años, por lo que los niños de segundo año no cuentan con una docente de planta y es por ello que no abrirán el plantel hasta que se resuelva la situación.

Son 35 niños los afectados del salón de segundo grado, la situación ya se reportó a la Secretaria de Educación pero hasta el momento no tenemos respuesta, aseguró la directora Ana Luisa Luna Torres.

Por su parte el grupo de padres de familia dijo que están conscientes de que el cierre del Jardín de Niños afecta a toda la comunidad escolar, sí se tiene que tomar el plantel como medida de presión, pues están cansados de que los niños no avancen, siendo segundo grado uno de los más importantes previos al ingreso a la primaria.

"Pedimos que se respete nuestra decisión de no aperturar el kínder, ya hablamos con la supervisora y ella nos aseguró que ya no tendríamos problemas con la falta de maestra, sin embargo la docente que cubría el interinato desde hace 4 años ya fue dada de baja y de nueva cuenta nuestros niños quedan a la deriva, por lo que no vamos a abrir hasta que nos hagan caso y nos resuelvan al situación".