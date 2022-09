¡Traición! Deja de ser vegano porque lo muerde un perro

Un joven causó mucha polémica tras revelar que decidió dejar de ser vegano, sólo porque lo mordió un animal doméstico.

Se trata de Mariano de la Canal, quien recientemente estuvo con la periodista Tatiana Schapiro y confesó que ha cambiado su estilo de vida luego de una mala experiencia con un animalito.

Lo que más le molestó fue que se sintió traicionado, pues él estaba "militando para los animales" y en respuesta uno de ellos lo atacó.

Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: ´Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde´. Ahí dejé de ser vegano", aseguró el influencer. a entrevistadora se mostró sorprendida y le cuestionó si era verdad lo que había dicho.

"Sí, yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde".

Así mismo, contó que tras ser mordido por el perrito decidió irse a comer a McDonald´s como venganza; en su cuenta de Instagram mostró el video de cuando el animal lo mordió durante la transmisión de "Bailando por un sueño" en Argentina.