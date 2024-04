Vielka Pulido: Esta fue la última publicación de la influencer antes de ser asesinada

La influencer Vielka Pulido, de 21 años de edad, fue ejecutada ayer miércoles en el Centro Histórico de Puebla capital.

La joven recién salía de un gimnasio junto a su novio Joel Abraham, quien también fue víctima mortal del ataque cometido por personas armadas.

Esta noticia rápidamente se hizo viral en redes sociales, y mucho tuvo que ver el hecho que Vielka era una persona un tanto conocida en internet, sobre todo porque en el año 2018 protagonizó un video que contribuyó para que fuera apodada "Lady Humilladora".

La chica de entonces 21 años fue una persona involucrada en polémicas, y hasta el día de hoy la comunidad en redes sociales ha sacado a la luz cierto tipo de contenido que muestra cómo era en vida Vielka, cuya última publicación en Threads ha dado de qué hablar.

"Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan", escribió la joven, haciendo alusión, posiblemente, que era una persona envidada pero al mismo tiempo bendecida.

Fiscalía de Puebla investigas muerte violenta de Vielka y Joel

La Fiscalía General del Estado de Puebla ya investiga la privación de la vida de Vielka Elideth A. de 21 años de edad y de Joel Abraham S. de 38 años de edad, anunció en un comunicado.

"Se han realizado diligencias como: el procesamiento del lugar del hecho; la necropsia a los cuerpos; y actos de investigación pertinentes para identificar a los responsables y la forma en que se cometió la agresión, que preliminarmente se advierte fue dirigida principalmente a la persona del sexo masculino", publicó.

Las autoridades, al inspeccionar el lugar donde ocurrió el ataque armado, pudieron encontrar diversos indicios, entre ellos, 20 elementos balísticos calibre 9 milímetros y 6 calibre 45 milímetros.

El organismo declaró que también trabaja en la identificación del vehículo en el que viajaban los presuntos responsables, para dar lo antes posible con su paradero.