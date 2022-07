Vinculan a ex funcionarios de ´Bronco´ por caso Ecovía

Monterrey.- Una jueza de control dictó la vinculación a proceso de Jorge "N" y Manuel "N", ex directores de la Agencia Estatal de Transporte y Metrorrey, respectivamente, durante la administración del ´Bronco´, por el caso de requisa de la Ecovía.

Una fuente reveló que, en el caso del ex titular de Transporte, subsistió la medida cautelar de resguardo domiciliario, mientras que el ex director del Metro de Monterrey deberá presentarse ante la autoridad para firmar una vez al mes.

Ambas resoluciones son por el delito de Abuso de Autoridad en el caso de la Ecovía.

La audiencia de ambos funcionarios inició a las 09:00 horas de este martes 12 de julio y se extendió hasta la noche, en ella fueron desvirtuadas las pruebas presentadas por la defensa.

En el proceso, Manuel "N" intentó que se eliminara la acción penal en su contra, alegando que la Fiscalía Anticorrupción no tenía injerencia por el trascurso del tiempo, pero esta petición fue denegada.

Ambos ex funcionarios de la administración de Jaime "N", ex gobernador de Nuevo León, son acusados por la empresa Servicio de Transporte Tecnoecológico por la requisa de la Ecovía, realizada en 2016, al señalar que no se le informó de la ejecución del procedimiento legal y reclaman un daño por más 930 millones de pesos.

La jueza Bárbara Gómez dictó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que vence el día 12 de septiembre.

¿Qué es una requisa?

Una requisa es el acto de apropiación de bienes de una persona o empresa por parte del Gobierno del Estado para remediar una necesidad de interés público, en este caso, cuando el ex gobernador Jaime Heliodoro "N" mandó a hacer la Ecovía.