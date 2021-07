ARRANCA LA COAHUILA MIL 2021...

CONFIRMAN 4 CASOS DE CEPA DE COVID...

UNO DE ELLOS EN MONCLOVA...

EL SECRETARIO DE SALUD DE COAHUILA...

ROBERTO BERNAL GÓMEZ, confirmó que la dependencia estatal atiende tres casos de la variante "Delta" del Covid-19 en la entidad, derivado de viajes que hicieron jóvenes a destinos turísticos...

DE IGUAL MODO...

FAUSTINO EUGENIO AGUILAR AROCHA, titular de la Jurisdicción Sanitaria 04 con sede en Monclova, confirmó la mañana de ayer un cuarto caso en Monclova, haciendo hincapié en que debemos seguir cuidándonos a fin de evitar contagios de esta peligrosa enfermedad...

LOS CASOS REPORTADOS...

POR EL SECRETARIO, SE ATIENDEN EN SALTILLO, TORREÓN Y ACUÑA, CON VIGILANCIA PERMANENTE y cerco sanitario. Además se advierten nueve casos sospechosos que en las próximas horas serán descartados o confirmados por el laboratorio nacional del INDRE...

LOS CASO CONFIRMADOS DE LA VARIANTE DELTA...

SE DETECTARON: UNO EN TORREÓN En un mujer de 58 años, el segundo en Saltillo en una mujer de 28 años y el tercero en una mujer de Acuña de 26 años; estas personas arribaron a Coahuila contagiadas tras estar vacacionando en diversas playas del país...

AL MOMENTO...

SE MANTIENEN 9 CASOS MÁS COMO SOSPECHOSOS y se prevé que en próximos días pueda confirmare si son portadores de esta variante o no. Esta variante podría estar circulando en el estado debido a su cercanía con el estado de Texas, Estados Unidos, esto lo dio a conocer una trabajadora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), es la variante más infectocontagiosa del virus original de Covid-19...

UN PROMOTOR DE LA SALUD...

CON 35 AÑOS DE EXPERIENCIA, INDICÓ que es cercano a una trabajadora y no puede detallar sus generales, sin embargo, ella le advirtió una semana antes de que apareciera el primer caso de Covid-19 en Monclova...

HACE MÁS DE UN AÑO DIJO...

EL VIRUS VA A ENTRAR CON USTEDES, Y A LA SEMANA OCURRIÓ. Ahora comenta, que es casi cien por ciento seguro que el virus delta ya está circulando en Monclova y Coahuila, por la proximidad que tenemos con Texas que tiene millones de habitantes y muchos paisanos...

DESTACÓ QUE...

EL VIRUS SALVAJE SARS COV 2 TARDÓ EN LLEGAR A MÉXICO 2 y medio meses, esto es una realidad, pero no motivo de alarma...

LA MAÑANA DE AYER...

EL GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, dio el banderazo de salida a los participantes de esta edición de la Coahuila 1000 - 2021 en las modalidades rally y turismo.

AGRADECEMOS –DIJO-

LA VISITA DE MÁS DE 240 PILOTOS NACIONALES e internacionales acompañados de sus equipos técnicos y familia, quienes podrán disfrutar de nuestras bellezas naturales y los lugares icónicos de nuestra entidad...

TODAS LOS PARTICIPANTES FUERON SOMETIDOS...

PRUEBAS DE COVID19 QUE SE REALIZARON saliendo negativas y se mantendrán los protocolos sanitarios durante todo el evento. Además, habrá operativos de seguridad que acompañen a los participantes en cada etapa de la carrera...

GRACIAS A LOS ORGANIZADORES...

A @CANACOTORREON, @GOBIERNODECOAHUILA y alcaldes de los municipios por donde atraviesa este rally, que dejará una derrama económica de 35 MDP. ¡Nos vemos en Parras De La Fuente! #COAHUILA1000...

SE ACABÓ EL AÑO ESCOLAR...

QUIZÁ EL MÁS COMPLEJO DE CUANTOS SEAN RECORDADOS en la historia reciente del sistema educativo mexicano; desde padres, maestros, instituciones educativas y los mismos alumnos podrán decir que han sobrevivido a la pandemia. El resultado puede ser de escándalo o de alarido según lo quiera ver, por disposición oficial nadie debía reprobar. Nada que ver con aquellos años donde junio se convertía la tortura de todos al esperar la última boleta, la que acreditaba o condenaba a repetir el año. Hoy hay polémica porque se festeja el obtener un 6 en tiempo de pandemia y se acusa de mediocridad a los padres que lo hacen...

REALMENTE UN 6 NO ES MOTIVO DE ALEGRÍA...

PERO NO DEBEMOS IRNOS NADA MÁS por el número, en condiciones complejas hay que voltear a ver el contexto. El 6 después de todo no es reflejo de la mediocridad que se puede denotar ante la baja calificación, en el contexto tendríamos que generar empatía, reflexionar sobre los aprendizajes, redefinir el rumbo del aprendizaje y sobre todo, centrarnos en cómo darles mayores herramientas a todos los involucrados, al final del día el objetivo es impactar en el desarrollo social, no tener una comunidad llena de "10" pero vacías de conocimientos, valores, capacidad de reflexionar y sin ética; nos falta mucha apreciación del esfuerzo y nos sobran dedos de fuego...

LOS PADRES DE FAMILIA...

TIENEN LA OPCIÓN DE MANDAR O NO A SUS HIJOS a la escuela en agosto, pero si deciden no hacerlo tendrán que hacerse cargo de la educación por su cuenta, advirtió el secretario de Educación, Higinio González Calderón.

LO ANTERIOR ANTE EL TEMOR...

Y DESCONFIANZA DE LOS PAPÁS DE ENVIARLOS en el próximo ciclo escolar 2021-2022, que inicia en Coahuila el 23 de agosto...

HOY ES LA CABALGATA...

TRADICIONAL en honor al Santo Patrono de SAN BUENAVENTURA, a las 10 salen del ejido SOMBRERETE y tras recorrer las principales calles de la cabecera municipal, finalizan en las instalaciones de la Feria...

