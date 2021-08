EN AUMENTO CASOS DE DENGUE...

EN COAHUILA...

SE REGISTRA INESTABILIDAD en cuanto al número de cantidad de nuevos casos de COVID-19, ayer nuevamente aumentaron con 324 contagios, pero afortunadamente la cantidad de defunciones se reducen a tres?

SALTILLO REGISTRA 913...

PIEDRAS NEGRAS 324, Torreón 255, Monclova 181, Acuña 181, Parras de la Fuente 145 y Ciudad Frontera 78, siendo los municipios con mayor cantidad, SAN BUENAVENTURA son 20 los activos...

EL MINISTERIO DE SALUD...

ACTUALIZÓ EL SISTEMA DE ALERTAS COVID-19 para el período del 21 de agosto al 3 de septiembre. Según las autoridades, ahora hay existen 201 municipios en alerta roja, 38 en amarillo en COAHUILA...

HUBO CAMBIOS PARA 150 MUNICIPIOS:...

74 EMPEORARON Y 76 mejoraron. El resto se mantuvo en el mismo nivel de alerta, con relación al semáforo del 7 de agosto al 20 de agosto...

EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS...

DECLARÓ QUE AUNQUE EN COAHUILA por decreto el uso del cubre bocas es obligatorio, para hacer efectiva la medida de aplicar sanciones económicas a quienes se resisten a utilizarlos se modificarán primero los reglamentos municipales...

ADELANTÓ:...

QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA SE TRABAJARÁ CON TODOS LOS ALCALDES que participan en las reuniones de los Subcomités Regionales de Salud para tomar decisiones al respecto...

INDICÓ QUE HAY DETERMINACIÓN...

DE VARIOS DE EDILES POR EMPEZAR A APLICAR MULTAS a fin de que los ciudadanos vacunados y los que no respeten esta disposición.

EL MAYOR DE LOS EXITOS...

BRINDO EL GOBER, MIGUEL ANGEL RIQUELME Solís, a los Algodoneros de Torreón, Saraperos de Saltillo y ACEREREROS de Monclova que enfrentan graves dificultades para volver a la gran final...

LA ARGUMENTACIÓN DE MAQUIAVELO...

EN "EL PRÍNCIPE" DE QUE NO HAY NADA MÁS DIFÍCIL de llevar a cabo, ni de más dudoso éxito, ni más difícil de conducir que iniciar un nuevo orden de cosas, cobra hoy gran relevancia. México vive tiempos de efervescencia. Bajo el paraguas de una transformación que a su atropellado paso arrasa sin matices en un contexto de una disputa por el poder que no reconoce límites, su ejercicio no ha encontrado los cauces institucionales idóneos para transformarse en eficacia gubernamental...

EN ESTOS TRES AÑOS...

SOBRAN RAZONES PARA EXPLICAR ESO Y EL DESDÉN por la legalidad; desde su abuso cotidiano hasta la manera caprichosa en la que se aplica siempre sujeta a la (i) lógica testarudez del presidente López Obrador...

EL GOLPE AL CORAZÓN...

DE AMBOS PALACIOS POR LA DERROTA EN LOS COMICIOS DESENCADENÓ una furia contra la clase media y la larga lista de actores políticos, sociales y de medios de comunicación que a diario sufren todo tipo de embates...

AL ASEGURAR QUE EL SALARIO ES SAGRADO...

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dijo que con participaciones federales futuras se ayudará a Colima a superar la crisis financiera que ha detenido el pago de pensionados, maestros y trabajadores del estado...

"NO NOS VAMOS A METER...

A NINGUNA POLÉMICA, NI A ECHARNOS UNOS CON LA CULPA unos con otros. Se trata de resolver el problema y sobretodo el pago a los trabajadores, porque el salario, de acuerdo a la constitución no se debe de retener a nadie, el salario, además es sagrado, es con lo que vive la gente entonces vamos a que ya en la próxima quincena se regularice el pago de la nómina?...

AYER...

BUROCRATAS DEL ESTADO de Colima se manifestaron ante el presidente para exigir pagos de salarios, bonos y pensiones atrasadas debido a la crisis financiera al cierre de la administración de Ignacio Peralta...

"VAMOS A SEGUIR...

APOYANDO AL GOBERNADOR IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ en su cierre, en el término de su gobierno, de su administración y vamos a apoyar a la gobernadora electa Indira Vizcaíno, vamos a seguir apoyando al pueblo de Colima", destacó en presidente López Obrador...

EL GOBERNADOR...

MIGUEL RIQUELME LE ENCOMENDÓ A FRANCISCO SARACHO, Titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, que fuera a apoyar a las personas afectadas por las lluvias en la Comarca Lagunera, pero más aún en Torreón. Hasta ayer iban 42 viviendas dañadas, aunque los daños económicos irán creciendo conforme se termine el censo que está levantando Saracho. También se vio apoyando a su gente el líder del Congreso, Lalo Olmos...

