ACUSO RECIBO, de un e-mail que me llego desde San Buena, a propósito de un comentario anterior, con relación al actuar de la oficial del registro civil de aquella comunidad.

ME DICEN, que me quede corto en mi comentario pasado, pues esta persona no tiene respeto para la ciudadanía, que se ve obligada a solicitar los servicios de esa oficialía.

UNA DE LAS QUEJAS, es que siempre atiende por una ventana y que en la banqueta recibe a los padres que acuden a registrar a un recién nacido.

QUE NUNCA SALE, que la secretaria es la que se presenta en la banqueta para que firmen los contrayentes cuando van a casarse a la oficialía, además, dicen que es muy buena, pero para cobrar.

