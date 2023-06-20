Cinco minutos de grilla

POR MUNDO VILLA. LA ILUSIÓN, es esperanza, con o sin fundamento de lograr, o de que suceda algo que se anhela o se persigue, cuya consecución parece especialmente atractiva.

ESTE SENTIMIENTO DEL SER HUMANO, en la vida, todos alguna vez lo hemos sentido, pues es muy legítimo estar ilusionado, por algo o alguien en las distintas etapas de nuestra existencia.

OBVIO, QUE NO SIEMPRE SE ALCANZA ESTE ANHELO, así es la vida, pero con perseverancia podemos alcanzarlo, lo importante es no perder las esperanzas, el tiempo, es buen amigo.

CUANDO SE CUMPLEN NUESTRA ILUSIONES, es motivo de júbilo, solo que algunas veces se tarda en llegar, lo importante, es no claudicar para lograr cumplir nuestras ilusiones. HASTA LA PRÓXIMA.