Cinco minutos de grilla

Como todo pueblo chico, Candela tambien es un infierno grande, en días pasados, me fui a disfrutar de la tranquilidad del campo, llegue hasta el paraje conocido como los carricitos.

Paraje donde corren cantarinas y cristalinas aguas, ubicado a la entrada del municipio de Candela, donde varias familias disfrutaban de las frescas aguas.

Donde no falto quien me conociera, quienes soltaron de su ronco pecho varios comentarios entre los cuales me dijeron que Candela no tiene nada que envidiarle a Castaños.

Que el alcalde FernandoJuarez Santos, tambien tiene a su parentela en la nomina del municipio, además de otros problemas que sufre aquella comunidad, como el espacio se termina, el resto de la información se queda en tintero para días posteriores.

Hasta la próxima.