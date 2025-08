Cinco minutos de grilla

Los apodos son esencia pura del ingenio del mexicano que suele darse tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia, son muy comunes, aunque no cualquiera tiene la facilidad para otorgarlos.

El ingenio es la principal característica para imponer los apodos, con el que la mayoría de las veces se carga con el toda la vida, aunque a muchos no les agrade.

En un conocido club de servicio, a los de nuevo ingreso los bautizan con un apodo, cuentan que llegó uno que declaro "no sé cómo me van poner, si no tengo cola que le pisen", le pusieron El Jolino.

En todos los estratos de la sociedad existen personas con apodos, que son tan comunes en México como los refranes, sabiduría popular que ha trascendido a través de las generaciones.

Hasta la próxima.