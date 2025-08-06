Cinco minutos de grilla

Para algunos aficionados la lucha libre más que deporte es un espectáculo, Monclova ha sido la cantera de donde han surgido muchos luchadores que han conquistado el pancracio nacional.

Uno de los primeros, el ya fallecido Chacho Herodes, quien destacó a nivel mundial, le siguieron muchos que dejaron constancia de pundonor y coraje.

Hoy día, además de cualidades, deben ser originales para identificarse ante la afición, con nombre propio, no columpiarse con la fama y el prestigio de otro.

Ejemplos, La Parka, L.A. Parka, El hijo de la Párka, La Parka Junior, ya nomás falta que la arena del Tigre Padilla programe al sancho de la Parka o el mayate de la Parka, hay calidad y profesionalismo, pero falta imaginación para construirse un nombre propio.

Hasta la próxima.