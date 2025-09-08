Cinco minutos de grilla

Los arcos de bienvenida a la entrada de los municipios de la región dan identidad a las comunidades, además de ser importantes puntos de referencia.

En Nadadores, en días pasados su alcaldesa Alejandra Huerta Alemán, en compañía del representante del gobernador diego Siller Beltrán, entregaron esta obra que dará nueva imagen a esta comunidad.

Noble tierra, donde sus hijos se dedican al trabajo fecundo y creador, una de las huellas que dejará la presente administración será este arco de bienvenida.

Las administraciones pasan y las obras se quedan como mudos testigos del trabajo realizado, los habitantes de Nadadores, no se equivocaron al rarificar a su alcaldesa, que está respondiendo a la confianza de su pueblo.

