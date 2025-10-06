Cinco minutos de grilla

Constancia es firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos, por ello, es primordial en la vida, al no existir la constancia, todo queda en buenas intenciones.

Pues quien no tiene una meta en la vida, a donde quiera que lo lleve el viento le dará lo mismo, alcanzar una mejor calidad de vida es legítima aspiración.

El padre cronos, con su paso incesante, sigue su marcha interminable, el día de ayer ya no regresa, pues es tiempo que se fue.

Vivir la vida a plenitud es un legítimo anhelo que se logra con actitudes positivas y con metas claras para benéfico propio y de nuestras familias, hay que aprovechar el tiempo que el creador del universo nos permita permanecer con vida, porque el hubiera no existe.

Hasta la próxima.