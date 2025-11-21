Cinco minutos de grilla

El pasado domingo 2, día de los fieles difuntos, recorrí algunos camposantos de la región, en todo el común denominador fue cientos de tumbas abandonadas, alagunas con riesgo de accidentes a pesar de estar protegidas con señalamientos preventivos.

Las flores por las nubes, las gladiolas a 200 pesos la docena, las tradicional cempasúchil a 50 pesos el manojo, las autoridades anunciaron que las flores naturales serían retiradas al día siguiente.

Mi recorrido abarcó hasta San Buena, donde no encontré flores de venta en El Refugio, a pregunta expresa me comentaron que a los vendedores de flores los ubican en la explanada de los terrenos de la feria.

Este camposanto me sorprendió por la limpieza y el orden, pilas llenas de agua, gracias al concurso de los departamentos del municipio, conocí la tercera sección de la ampliación, con barda y fachada de entrada totalmente terminada, según comentarios esta será una área con modelo tipo americano que están es espera de la información sobre el costo para iniciar la venta de los terrenos, las tinieblas de la noche amenazaban cuando terminé mi recorrido, en estas visitas al futuro que nos espera.

Hasta la próxima.