Cinco minutos de grilla

Usurpar este oficio es tan generoso que algunos que utilizan la inteligencia artificial y hasta aquellos que con solo copia pega, transcriben los boletines se ostentan como periodistas.

Pero no es fácil engañar, pues es muy conocido cuando no lleva contenido propio, la redacción debe tener estilo y el sello inconfundible que distinga al autor.

Seguir una línea crítica y objetiva es elemental, para ello es necesaria la constancia y la experiencia que dan los años en este quehacer apasionante.

Algunos apoyados en los avances digitales, aparecieron colándose a ocupar espacios, sin oficio y solo hacen el ridículo, nombres, nombres, diría el Mazapán, pero para qué, si solos se delatan.

Hasta la próxima.