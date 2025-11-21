Cinco minutos de grilla

Fernando Rodríguez Gonzales, dueño del partido México Avante, ya se frota las manos, pues recibirá recursos del prepuesto para su partido.

El aironazo, como es conocido en Castaños, logró el registro de su partido con promesas que el viento se llevó, de esto hay muchos ciudadanos defraudados.

Este personaje tiene una cola más larga que la del cometa Halley, además es uno de tantos políticos que llegaron a Monclova a venderles ilusión a los obreros, aprovechando la ocasión y la desesperación de la raza de bronce.

Con esos antecedentes, este partido emergente, su presencia en el escenario político estatal, pudiera ser debut y despedida el próximo año.

Hasta la próxima.