Cinco minutos de grilla

TODOS PRINCIPIO TIENE UN FINAL Y TODO LO QUE SUBE BAJA, esto no falla, porque no todo es perene, en política no es la excepción, ya que son circunstancias del momento.

EL PUEBLO DE URUAPAN, esta poniendo la muestra a todo el país, la unidad demostrada al reunirse más de 40 mil personas en una manifestación, habla del sentimiento de un pueblo agraviado.

ESTE EJEMPLO, DEBE SERVIR PARA PONDERAR que la unidad, es el único camino para que el pueblo sea escuchado por el gobierno.

EL DESPERTAR DE LA CIUIDADANIA, ES EL CAMINO, la historia no nos deja mentir, los grandes movimientos sociales, en diversas partes del mundo, el pueblo ha sido el protagonista, ejemplo, que no se debe olvidar.

Hasta la próxima.