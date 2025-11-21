Contactanos

Opinión

Mundo Villa
Por Mundo Villa - 21 noviembre, 2025 - 06:55 p.m.
Cinco minutos de grilla

La revocación de mandato, según la Constitución, ya tiene establecida la fecha, pero la bancada de Morena, impulsa en el Congreso adelantarla.

Lo que les pudiera dar un plus al ir en la misma elección, el nombre de la Presidenta, estrategia  que sería un arma de dos filos, pues se les puede  voltear "el chirrión por el palito" por los ánimos tan adversos que hoy existen contra el gobierno.

Las manifestaciones por los  hechos donde un alcalde fue asesinado dejan muy claro que al pueblo bueno y sabio, ya se hartó de la violencia que sigue por todo el país.

El pueblo y solo el pueblo es quien decidirá el rumbo que le conviene a la nación, los miles de manifestantes dejan una lectura muy clara, la inseguridad, principal flagelo, sigue regando muertos por todo el solar patrio, misma que  no tiene para cuándo terminar.

P.D.: De último momento dejan en suspenso esta iniciativa.

Hasta la próxima.

 

