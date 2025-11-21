Cinco minutos de grilla

La revocación de mandato, según la Constitución, ya tiene establecida la fecha, pero la bancada de Morena, impulsa en el Congreso adelantarla.

Lo que les pudiera dar un plus al ir en la misma elección, el nombre de la Presidenta, estrategia que sería un arma de dos filos, pues se les puede voltear "el chirrión por el palito" por los ánimos tan adversos que hoy existen contra el gobierno.

Las manifestaciones por los hechos donde un alcalde fue asesinado dejan muy claro que al pueblo bueno y sabio, ya se hartó de la violencia que sigue por todo el país.

El pueblo y solo el pueblo es quien decidirá el rumbo que le conviene a la nación, los miles de manifestantes dejan una lectura muy clara, la inseguridad, principal flagelo, sigue regando muertos por todo el solar patrio, misma que no tiene para cuándo terminar.

P.D.: De último momento dejan en suspenso esta iniciativa.

Hasta la próxima.