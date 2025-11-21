Cinco minutos de grilla

Con la cobertura del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el único beneficiado es el líder moral de La Barredora, pues ya nada se comenta del senador Adán Augusto, al rato llega el olvido.

Estrategia muy socorrida por el gobierno, distractores que ya hemos visto en diferentes ocasiones, que le apuesta a que con otro evento se olvide el anterior, para algunos monclovenses la manoseada que le dieron a la Presidenta también pudiera ser una cortina de humo.

La mano que mece la cuna es experto en estos distractores que casi siempre dan resultado, las relaciones entre los López todos las conocen.

El tiempo hará su labor y de La Barredora al rato nadie se acordará y por consecuencia el manto de la impunidad cobijará al senador Adán Augusto, la historia no nos deja mentir.

P.d.: Como anillo al dedo.

Hasta la próxima.