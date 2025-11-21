Cinco minutos de grilla

La alcadesa de Nadadores, Alejandra Huerta Alemán, atendiendo las solicitudes de los campiranos, el pasado miércoles puso en marcha una obra en el Ejido Las Flores del municipio que gobierna.

El techo de la cancha, que tendrá 15 metros de ancho y 30 de largo, atendiendo la solicitud de las autoridades ejidales representadas por el comisariado Juan Manuel Campusano.

Obra que vendrá a beneficiar a todos los habitantes de esa comunidad ejidal, los 10 ejidos del municipio son atendidos por la maestra que así responde a la confianza depositada por los habitantes quienes la confirmaron en la presidencia municipal.

La tierra de mi General Lucio blanco ya tiene nueva imagen gracias al trabajo realizado por la presente administración que dejará la vara muy alta.

Hasta la próxima.