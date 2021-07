Opinión

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) tiene en su página de internet un apartado con las versiones electrónicas de los libros que utilizamos en la gran mayoría de las escuelas primarias del país a partir de la década de los 60´s del siglo pasado. A veces me resulta bastante entretenido hojear virtualmente el material que tuve en mis manos (como la inmensa mayoría de la población mexicana que tenga más o menos mi edad) hace ya tanto tiempo.

Precisamente hace unos días estaba dándole una lectura rápida al libro de ejercicios de Español de sexto grado.

En una de sus páginas hace referencia a la evolución que ha experimentado nuestro idioma. Presenta algunas frases extraídas del "Cantar de Mío Cid" haciendo un comparativo de la versión original (que data del siglo XII) con la traducción al castellano moderno. Muestra, por ejemplo, que lo que en ese tiempo se decía "por las finiestras sone, plorando de los ojos" ahora se dice "por las ventanas se asoman, llorando de los ojos". Y resulta entendible. Si en inglés "wind" es "viento", entonces "window" tiene que ser algo derivado del o parecido al viento; en este caso "ventana" en lugar del antiguo castellano "finiestra" que se parece más al italiano finestra y al francés fenêtre.

En ocasiones, estos cambios son menos directos y hasta sorprendentes. Por ejemplo la palabra "milagro" que en su origen latín es miraculum (bastante parecido al actual inglés "miracle"), que proviene del verbo mirari. Hubo un tiempo en el que lo correcto era "miraglo" que tenía su origen no tan lejano del de "maravilla".

Este fenómeno llamado "Metátesis" también ocurrió por ejemplo en el caso de "parábola" que en castellano antiguo se convirtió en "parabla" y actualmente es "palabra". Mismo caso sucedió con "Argelia", que debería ser "Al-Geria" dado su origen árabe. Y a fin de cuentas utilizamos palabras que originalmente eran incorrectas. "No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor" diría algún filósofo avecindado en Ciudad Juárez.

Cuando nos enseñaron todo esto, me imaginé que este tipo de cambios eran tan lentos que no viviría para verlos. Pero la vida moderna nos permite un intercambio de ideas inmediato y a eso le atribuyo las mudanzas que me han tocado atestiguar. "La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida" diría algún filósofo de origen panameño.

Estoy de acuerdo en la utilización de toda una terminología especial en algunos temas. Por ejemplo, la anotación en el fútbol la enorme mayoría de las veces es denominada "gol". En béisbol, me ha tocado leer algunos artículos en los que se refieren a los "outs" como "fuera", pero el strike, el hit y el homerun suenan más familiares en su idioma original.

Los artefactos novedosos que la tecnología nos brinda en la actualidad también han resultado más fáciles de nombrar en su idioma de origen: CD, DVD, módem, hardware, software.

Pero ¿qué hay con las expresiones que no vienen de otros idiomas ni de la tecnología?

Todavía me resulta extraño escuchar expresiones como "Tienes que aperturar una cuenta..." o "El delantero recepciona la pelota llegando al área chica..." Me quedo pensando, en el primer caso ¿se tiene que realizar una aperturación?... Y en el segundo caso ¿el jugador realizó una recepcionación? ¿Significa eso que la televisora está realizando una transmisionación del encuentro?

Otra expresión que me resulta todavía rara es "cualquier cantidad" cuando se refiere a "enorme cantidad". Creo (aunque no tengo manera de comprobarlo) que esta frase es de origen sudamericano y se popularizó en nuestro país debido a la gran cantidad ("cualquier cantidad" dirían los que así acostumbran) de jugadores de ese origen que militan en equipos de nuestro país.

Y otra expresión que todavía no puedo pronunciar: "las y los". Cada vez que escucho "las y los diputados de México" siento que sería "menos peor" decir al menos "las diputadas y los diputados". Pero luego escucho "cámara de diputados y diputadas". Pregunto (ya concediendo): ¿entonces qué es lo correcto enunciar primero? ¿El género femenino? ¿Habrá un grupo que se ofenda por esa distinción sexista? Y ya entrados en gastos, si "el caso que te hago es poco" entonces ¿"la casa que te haga es paca"? Y si hay llantas desinfladas ¿habrá también llantos desinflados?

Todavía más extremo me parece el uso de plurales genéricos: compañer@s, compañerxs o compañeres. Si así han de ser las cosas, entonces ahora ¿hay que decir pianistos, violinistos y atletos cuando nos refiramos a personas (personos, en todo caso) del género masculino?

Si ustedes se fijan, al iniciar esta su columna, el saludo que utilizo es "amables lectores". En mi opinión, queda claro que estoy incluyendo en el saludo al género femenino. Después de todo, en el himno nacional cuando menciona "Mexicanos..." se entiende que nos incluye a todos los habitantes de esta hermosa nación.

Al inicio del prólogo del Quijote dice "Desocupado lector", así en singular y en masculino. Y entiendo que se dirige a alguien que no tiene mejor asunto qué atender. Y eso me trae a la memoria otro vocablo que me parece de uso insólito de unos pocos años a la fecha: "ocupar" como sinónimo de "necesitar". "Ocupo mi tiempo libre en ver televisión" no me resulta igual que "Necesito mi tiempo libre en ver televisión".

Al final de toda esta perorata creo que la conclusión es muy simple. Soy un viejo y como dice el refrán "chango viejo no aprende maromas nuevas".

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.