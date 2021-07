Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

En la lista más reciente publicada por la revista Forbes respecto a las personas más ricas del mundo aparece en segundo lugar Elon Musk con una fortuna estimada en ciento cincuenta y un mil millones de dólares.

Cuando leo cantidades así me resulta más sencillo comprenderlas si lo comparo con algo más alcanzable, digamos billetes de cincuenta pesos. Para igualar a la cantidad antes mencionada necesitaríamos 60,400 millones de billetes de cincuenta pesos (considerando una paridad de veinte pesos por dólar para simplificar). Como según Wikipedia, los billetes de cincuenta pesos miden 127 por 66 milímetros, alcanzarían para cubrir una superficie plana y cuadrada de unos 22,500 metros por lado (que es más o menos la distancia de la plaza principal de Monclova a la plaza de Nadadores en línea recta).

Pero el tema por el que hoy quiero referirme a Elon Musk es el singular nombre que eligió para su sexto hijo: X Æ A-12.

Nombres derivados de números no son tan extraños en nuestro idioma. Tenemos por ejemplo Secundino, Quintín, Sixto, Octavio. Pero en su ortografía no involucran dígitos, como el niño Musk.

Hace algunos años, en el estado de Sonora se publicó una lista completa de nombres denigrantes o peyorativos con los que la ley del registro civil estatal prohíbe registrar a los menores de edad. En esta enumeración se incluyeron Facebook, Twitter, Usnavy, Robocop, James Bond y Harry Potter. También se incluyeron algunos como Diódoro, Marciana, Patrocinio, Petronilo y Telésforo. En cambio no se mencionan algunos otros que también son poco frecuentes pero de los que hemos visto muestras en la vida política nacional como Donaldo, Manlio, Fabio, Graciliano, Tulio o Liébano.

Otra limitante establecida es que no se le pueden poner más de dos nombres a una persona.

El argumento para estas restricciones es "que no pueden establecerse en las actas del registro civil nombres que provoquen desprecio, mofa o burla de un niño en el futuro". Aunque me temo que esta intención no logrará del todo su propósito, ya que el nombre es solamente uno de los posibles canales de acoso (o bullying, como es denominado desde hace pocos años a la fecha). Si se quiere hacer burla de alguien se dispone de la anatomía, complexión, estatura, lugar de origen, color de piel y varios otros factores para llevar a cabo ese propósito.

Volviendo al tema de los nombres. Hasta hace unos pocos años, nunca había escuchado que alguien se llamara Orbelín. Lo que más me sorprendió fue que el comentarista de TV Azteca David Medrano mencionó que ese era un nombre bastante común en cierta parte del estado de Guerrero. Con el tiempo, dejó de parecerme extraño. Lo mismo me ocurrió con otros jugadores de la primera división con apelativos poco comunes como Jürgen, Nahuel, Dieter e Hirving.

Si la extravagancia de un nombre guarda una relación inversa a su frecuencia, independientemente de su antigüedad y/u origen, entonces se trata de un atributo completamente dinámico. Por ejemplo, algunos patronímicos como Vázquez, Núñez, Ordóñez y Jiménez provienen de los nombres masculinos Vasco, Nuño, Ordoño y Jimeno como resulta evidente. En lo personal, no recuerdo haber conocido a alguien llamado así, pero por lo visto hace algunos siglos la situación era distinta.

Y todo esto me llevó a pensar "y ¿qué hay de mi nombre?"

Desde que tomé conciencia de ello, siempre me pareció una situación bastante peculiar vivir en América, hablar un idioma de Europa y profesar una religión de Asia. Una globalización hasta donde lo permitían las circunstancias a partir del siglo XVI. Somos seguramente millones las personas que compartimos esas características. Nuestros nombres más comunes son originarios de Asia (muchos de los cuales aparecen en La Biblia) y de Europa. De forma irónica, los nombres de origen americano son menos frecuentes, aunque no es tan raro encontrar personas llamadas Cuauhtémoc o Xóchitl.

En los libros de historia los personajes tienen nombres como Hernán, Pedro, Juan, Luis, Diego, Miguel, Ignacio, José María, Benito, Antonio, Porfirio, Sebastián, Francisco... vamos hasta Pánfilo, Venustiano y Cristóbal... pero ningún Óscar y ningún Gerardo.

Resulta que mis nombres en algún momento (al parecer hasta por lo menos bien entrado el siglo XIX) llegaron a ser poco comunes en nuestro país. Digamos que como serían actualmente Ethan, Brian (con sus diversas ortografías), Dylan, Jeicob o Evan. De haber estado vigentes las limitantes legales actuales antes mencionadas, tal vez no hubiera sido permitido que me registraran como lo hicieron. Todo parece indicar que fue a partir de que Napoleón Bonaparte eligió a Óscar como el nombre de su ahijado quien luego sería rey de Suecia que dicho apelativo comenzó a popularizarse.

Y es que los eventos históricos determinan la popularidad o impopularidad de los nombres. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVII en México creció la frecuencia de las mujeres llamadas María Teresa por ser el nombre de la infanta que se casó con el rey Luis XIV de Francia. En cambio, hace un poco más de dos décadas, a raíz del escándalo Clinton-Lewinsky el nombre de Mónica disminuyó su proporción en las preferencias. Algo similar está sucediendo en los últimos meses con el apelativo de Karen, que se ha convertido en un estereotipo no muy bien visto.

Por lo pronto, que el bebé X Æ A-12 Musk tenga una vida próspera y si algún día decide cambiar su nombre... no creo que le vaya a faltar el dinero.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.