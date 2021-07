Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Durante las primeras horas del pasado viernes (tiempo de México) se inauguraron oficialmente los juegos olímpicos correspondientes a Tokio 2020. Ya para entonces, la delegación mexicana había obtenido un resultado altamente satisfactorio en fútbol: una victoria contundente sobre el equipo de Francia (que después de todo es el vigente monarca de los mundiales ya que se coronó en Rusia 2018) por marcador de cuatro a uno.

Pero volviendo al tema de las inauguraciones olímpicas. No han sido muchas las que me han tocado ver, sin embargo he tenido la oportunidad de leer y ver reportajes acerca de ellas. Y vaya que han tenido detalles memorables.

Por ejemplo, en los juegos de 1964 (que también fueron celebrados en la ciudad de Tokio), la persona encargada del encendido del pebetero fue Yoshinori Sakai. Lo sobresaliente de que fuera precisamente esta persona quien realizó dicha tarea fue su fecha de nacimiento. Sakai nació en Hiroshima el seis de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco. Exactamente el día en que fue lanzada la bomba atómica sobre aquella ciudad. Su elección fue como un símbolo de la recuperación japonesa.

En la ceremonia de inauguración de los juegos de México 1968 lo insólito fue que se tratara de una mujer quien sería la encargada del encendido del pebetero. El honor le correspondió a la corredora mexicalense Enriqueta Basilio. Hace algunos años tuve la oportunidad de ver una entrevista en la que ella misma explicó (haciendo a un lado cualquier falsa modestia) que la habían elegido para dicha tarea porque corría "muy bonito". Hasta antes de ver ese reportaje no le había puesto atención a la forma de correr de la bajacaliforniana y además, la belleza es completamente subjetiva, pero en este caso estoy de acuerdo con la opinión de Basilio.

En los juegos celebrados en Montreal en 1976, la novedad fue que el último relevo de la antorcha y por lo tanto la tarea del encendido del pebetero recayó no en una sino en dos personas: una muchacha de habla inglesa y un muchacho cuya lengua era la francesa. Esto era para resaltar la situación canadiense en el asunto de los idiomas.

Durante la ceremonia inaugural de los juegos olímpicos de Seúl en 1988, una de las historias más interesantes era no de quienes encendieron el pebetero (hecho que por cierto tomó desprevenidas a casi una docena de blancas palomas que habían formado parte de otro segmento del evento) sino la de la persona que portaba la antorcha al ingresar al estadio. Su nombre era Sohn Kee Chung.

Sohn había ganado la medalla de oro en la competencia de Maratón en los juegos olímpicos celebrados en Berlín en 1936. Sin embargo durante la premiación su estampa era la de un hombre lleno de tristeza. La bandera que ondeaba no era la de Corea sino la japonesa. Y es que la península de Corea estaba bajo la ocupación de Japón desde unos años antes de que este atleta naciera.

Como desde muy joven había destacado en las competencias de carreras largas fue reclutado para representar a Japón en los juegos olímpicos antes mencionados. De hecho, al recibir las medallas tanto Sohn (que compitió con el nombre japonés de Kitei Son) como el ganador del bronce, Nam Sung Yong (a quien se le asignó el nombre de Shoryu Nan) mostraban una mezcla de inconformidad con desconsuelo que parece una predicción de lo que se vería en 1968 durante la premiación del evento de los 200 metros planos.

La ceremonia de inauguración de los juegos olímpicos efectuados en Barcelona en 1992 me gustó mucho. De hecho, hace unas cuantas semanas me encontré el video en una de las redes sociales y tuve la oportunidad de volver a disfrutarlo, con la gran ventaja de poder adelantarle, repetir y omitir fragmentos a mi voluntad. De todos modos, hizo falta la descripción de la historia de la fundación de la ciudad sede escenificada en la cancha del estadio olímpico. Lo insólito de esta fiesta fue el encendido del pebetero, el cual fue realizado mediante el disparo con envidiable puntería de una flecha encendida lo que tuvo mayor realce debido a que en ese momento ya había caído la noche.

Una de las escenas más conmovedoras en cuanto a inauguraciones de juegos olímpicos se refiere fue la de Atlanta en 1996. La persona encargada de llevar a cabo el encendido del pebetero fue el exboxeador Muhammad Ali quien ya para entonces mostraba evidentes signos de padecer el mal de Parkinson. Me resultó bastante triste ver el grado de deterioro que el cuerpo del otrora campeón mundial de peso completo y ganador de la medalla de oro olímpica de boxeo en los juegos de Roma en 1964 (cuando aún se llamaba Cassius Clay) evidenciaba.

Cuatro años después, el encendido del pebetero en Sidney 2000 le fue concedido a Cathy Freeman, quien a la postre resultó ganadora de la competencia de los 400 metros planos en la rama femenil, en la cual la mexicana Ana Gabriela Guevara quedó en el quinto puesto. En esa ocasión hubo un desperfecto en los sofisticados mecanismos que controlaban el desplazamiento del pebetero ya encendido. Eventualmente la falla fue corregida pero fueron más de cuatro minutos de desconcierto.

Y esta vez le ha tocado a la joven tenista Naomi Osaka la distinción de encender el pebetero de Tokio 2020.

Por lo pronto, esperemos que la delegación mexicana nos traiga agradables sorpresas en su participación.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.