Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Se dice que en las competencias olímpicas de la antigüedad se suspendían temporalmente las guerras para llevar a cabo los juegos. En las olimpiadas modernas, ha sido el caso contrario. Las dos guerras mundiales han suspendido estas celebraciones deportivas. Sin duda, estas interrupciones evitaron que algunos atletas pasaran a la posteridad como los ganadores de sus eventos. Pero hubo un caso bastante singular: el de la corredora holandesa Fanny Blankers-Koen.

Por cierto, hace apenas un par de semanas supe que el nombre oficial de lo que antes era llamado en castellano Holanda es ahora "Países Bajos" y su gentilicio es "neerlandés". Cuando hay un cambio en el nombre de alguna entidad (especialmente si es geográfica), me resulta difícil acostumbrarme a la nueva denominación. Así me pasó por ejemplo con Ceylán, Alto Volta, Camboya, la República Democrática del Congo y Birmania cuando cambiaron a Sri Lanka, Burkina Faso, República Khmer, Zaire y Myanmar respectivamente. Igual me sucedió con el Distrito Federal cuando pasó a ser la CDMX y hasta con el Estadio Azteca cuando fue rebautizado como Estadio Guillermo Cañedo.

Pero volviendo a Fanny Blankers-Koen. Nacida en 1918, Francine Elsje Koen se distinguió en las competencias de atletismo desde su juventud. Asistió a los juegos olímpicos de Berlín en 1936, en donde obtuvo el quinto lugar en la carrera de relevos de 4 X 100 y el sexto lugar en el salto de altura. Debido a la suspensión de los juegos olímpicos de 1940 y 1944 a causa de la Segunda Guerra Mundial, su siguiente participación tuvo que ser en 1948, en Londres. Para entonces, ya tenía 30 años y era madre de dos niños. Y resultó triunfadora en las competencias de 100 metros planos, 200 metros planos, 80 metros con vallas y relevos 4 X 100 metros. Nunca se podrá saber si hubiera sido la ganadora en esas mismas pruebas a los 22 y a los 26 años.

Lo que sí se puede afirmar es que probablemente con los tiempos que hizo en Londres en 1948, Fanny Blankers-Koen no habría conseguido las mismas medallas en la actual olimpiada de Tokio 2020. La atleta británica Daryll Neita corrió los 100 metros planos en 11.12 segundos la semana pasada y llegó en octavo lugar. Blankers-Koen lo hizo en 11.9 segundos y ganó la medalla de oro hace 73 años.

Otro ejemplo del avance que se ha logrado en cuanto a récords olímpicos es la natación. Hace casi cien años, Johnny Weissmuller se convirtió en el primer ser humano en nadar los 100 metros en estilo libre en menos de un minuto. Luego de esto se convirtió en el campeón olímpico dos veces: en 1924 en París y en 1928 en Ámsterdam y tuvo una exitosa carrera artística en Hollywood interpretando el papel de Tarzán en una docena de películas. Para 1976, el ganador de la medalla olímpica de oro logró una marca de menos de 50 segundos.

La única medalla de oro olímpica en natación conseguida por un mexicano correspondió a Felipe Muñoz, quien en 1968 ganó la competencia de 200 metros en el estilo de brazada de pecho. Su tiempo: 2 minutos, 28 segundos y 7 décimas. Hace unos días la nadadora sudafricana Tatjana Schoenmaker estableció un nuevo récord mundial en la misma competencia en la categoría femenina. Su tiempo: 2 minutos, 18 segundos y 95 centésimas. De ese tamaño han sido los avances.

Y es que algunos países han dedicado recursos al desarrollo de técnicas y acondicionamiento deportivos que les han permitido notables resultados. Esto era particularmente visible en las naciones del antiguo Pacto de Varsovia y sus países aliados. Cuba, por ejemplo, ha obtenido un mínimo de tres medallas de oro a partir de los juegos olímpicos de Múnich en 1972 en cada olimpiada en la que ha participado (no acudió a la olimpiada de Los Ángeles en 1984 ni a la de Seúl en 1988). Cuando existía Alemania Oriental también destacaba sobre todo en la rama femenina.

México (al igual que casi todos los países latinoamericanos) ha tenido resultados bastante más modestos: solamente siete medallas de oro en las últimas trece olimpiadas. Sorprendentemente, una de estas preseas doradas se logró en fútbol.

Si hace unos treinta años alguien me hubiera dicho que México lograría medallas olímpicas en ese deporte no lo hubiera creído. Después de todo, no se pudo lograr en 1968 con todo el apoyo del público. Pero luego de haber conseguido dos campeonatos juveniles, medalla de oro olímpica y sorprendentes victorias ante Francia, Croacia y Alemania en los mundiales más recientes el sabor de la medalla de bronce de Tokio 2020 no resultó tan dulce. Sobre todo porque la eliminación en la semifinal fue hasta la instancia de los tiros penales.

Y otras cosas que tampoco resultaron tan agradables en estos juegos olímpicos. Ver a otras delegaciones con entrenadores mexicanos, sobre todo los que lograron medallas.

Salvador Sobrino ha sido entrenador de clavados en Australia desde hace ya varias olimpiadas. Algunos de sus alumnos han ganado desde medallas de oro en Beijing 2008 (Matthew Mitcham) hasta bronce hace unos días (Melissa Wu).

Óscar Salazar es entrenador de tae-kwon-do en Egipto. Tanto su alumna Hedaya Malak como su alumno Seif Eissa ganaron bronce hace unos días.

Y la cereza del pastel: la bajacaliforniana Gabriela Bayardo (que ahora se llama Gabriela Schloesser) se convirtió en la primera medallista en la competencia de tiro con arco para Holanda. Perdón, Países Bajos.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.