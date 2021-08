Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

En mi cada vez más lejana juventud me gustaba mucho leer. Disfrutaba mucho la lectura de una gran variedad de temas. De algunos libros cuyos títulos y autores ya he olvidado me quedan solamente vagas imágenes. Hoy quiero referirme particularmente a dos situaciones planteadas en esas viejas lecturas.

La primera de ellas trata de cómo nuestras experiencias y antecedentes influyen en la manera de ver el mundo (algo obvio pero bien ilustrado). La narración presentaba un semáforo y la forma en que lo veían los conductores de tres diferentes vehículos mientras esperaban el cambio de luz. El primero era un abogado, quien comprobaba de esa manera cómo las personas civilizadas obedecen los reglamentos de tránsito sin necesidad de la presencia física de un representante de la ley. El segundo era un técnico electricista quien se preguntaba el calibre del cableado que habrían utilizado para el adecuado funcionamiento del semáforo. El tercero era un maestro de física que meditaba acerca de las diferentes longitudes de onda que permiten la percepción de los diferentes colores.

La segunda viñeta que traigo de mi memoria se refiere a la vida de una mariposa efímera con una maravillosa capacidad de elaborar teorías. Este tipo de insectos pasan la mayor parte de su vida en estado larvario y su vida adulta dura solamente un día (de allí su denominación de "efímera" que en griego significa precisamente "que dura un día"). Nuestra efímera llega al mundo muy cerca de una ciudad humana en la que encuentra habitantes con una gran diversidad en aspectos como raza, edad, complexión y género. A partir de esa situación, la mariposa procede a elaborar una intrincada teoría acerca del origen y la evolución de los seres humanos. "Seguramente ? piensa el insecto ? los seres humanos nacen pequeños y blancos, con el tiempo van cambiando de edades, colores y tallas hasta que finalmente terminan siendo ancianas de raza negra".

La intención original de este segundo cuadro era ilustrar lo limitada que puede estar la ciencia en cuanto a comprensión de la "vida" de las estrellas (y no me refiero a la farándula). Después de todo, el telescopio tiene apenas poco más de cuatro siglos de inventado (que es casi nada en términos galácticos).

Transportando los dos cuadros anteriores a la realidad actual. Estamos ante una pandemia que hace apenas poco más de veinte meses no habíamos ni siquiera oído nombrar. He tenido la oportunidad de leer diversas opiniones acerca de los posibles escenarios a los que nos enfrentaremos en un futuro no muy lejano y no puedo evitar el recordar a la efímera inteligente. Tal vez el período que nos ha tocado convivir con la enfermedad es todavía muy pequeño. Para alcanzar a comprender la trayectoria del fenómeno actual sin duda se requiere más tiempo.

Y la vacuna.

En un plazo sorprendentemente breve se ha llegado a contar con diversas opciones de vacuna que, según se afirma tienen un alto porcentaje de efectividad contra el coronavirus. Pero al igual que con el cuadro de los conductores y el semáforo, cada uno de nosotros interpretamos las vacunas de acuerdo a lo que conocemos. Bien o mal.

Y cuando se toca el asunto de las creencias se camina en un terreno incómodo, por decir lo menos. Hay quien piensa que la Tierra es plana y también hay quien piensa que las vacas son sagradas. Que mi opinión no coincida con la opinión de estas personas es otro asunto. Para ellos seguramente mi forma de pensar es la incorrecta. Así de simple.

Y hay que reconocer. Ni modo. Ejercemos nuestro derecho a pensar y por lo tanto a equivocarnos.

Hace ya casi cincuenta años llegó a nuestro país un ilusionista de origen israelí llamado Uri Geller, quien además de doblar cucharas con solamente frotarlas con sus dedos y arreglar relojes descompuestos (bueno, no pertenecían a la actual tecnología de cuarzo), realizó una demostración de izamiento de una persona que estaba sentada en una silla llevado a cabo por otros cuatro individuos mediante un curioso procedimiento. Quienes realizarían el levantamiento colocaban por un breve período de tiempo sus manos intercaladas sobre la cabeza del sujeto que estaba sentado y luego procedían a elevarlo ubicando para ello los dedos índices de ambas manos en las axilas y en las corvas de quien ocupaba la silla.

Cuando estuve en la Secundaria Juan Gil González lo replicamos algunos compañeros y recuerdo que resultaba sorprendente el aparente cambio de peso de la persona a levantar, pero el Maestro (así, con mayúsculas) Luis López Morín con su característica amplia sonrisa rechazó rápidamente cualquier tipo de explicación sobrenatural (después de todo él era profesor de Ciencias Naturales).

Pues bien, así como en aquellos años estuve aferrado a la idea de que algo extraño sucedía en el experimento arriba expuesto, veo que ahora un segmento de la población se resiste a la vacunación por la creencia de que les van a implantar un chip, algo magnético o cualquier otra inverosímil razón.

Esto me trae a la memoria el llamado "Dilema del Prisionero". Este es un problema del área de las matemáticas llamada "Teoría de Juegos". Para fines prácticos, la persona que decide no vacunarse incurre en una conducta aparentemente irracional, que en realidad es racional a nivel individual pero no óptima a nivel colectivo. Es una decisión egoísta y poco ética, pero no ilegal... al menos, todavía.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.