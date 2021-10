Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

La semana pasada Mark Zuckerberg anunció que el nuevo nombre del conglomerado que agrupa Facebook, Instagram, Whatsapp y Oculus ahora se llama Meta.

Algunos autores del tema de la mercadotecnia destacan la importancia de las marcas. Es decir, los identificadores con los que el público consumidor va a diferenciar las cualidades de un producto.

Hace muchos años, era bastante común que las marcas fueran el apellido del fundador de la empresa. Por ejemplo, Louis Chevrolet y William Durant fundaron la Chevrolet Motor Company, lo mismo hicieron Henry Ford y Walt Disney con la Ford Motor Company y la Walt Disney Company respectivamente. Me imagino que por haber sido tan común esta usanza fue que el anterior presidente de los Estados Unidos en una ocasión se refirió al CEO de la empresa Apple, Tim Cook, como "Tim Apple". De hecho, dicho presidente es también bastante aficionado a nombrar con su apellido a diversas empresas que ha tenido y que van desde constructoras, casinos y hoteles hasta una universidad y una línea aérea.

Sin embargo, a veces los nombres de las empresas están bastante ajenos de aquellos de sus fundadores como en los casos de Microsoft, Amazon, Google o Apple. Se dice que Microsoft proviene de "Microcomputer" y "software". El origen del nombre Amazon es el río Amazonas ya que al ser tan caudaloso inspiraba la misión de convertirse en la empresa vendedora de libros más grande del mundo. El nombre de Google se deriva de "Googol" que es la palabra con la que el matemático Edward Kasner llamó al número formado por un uno seguido de cien ceros. Respecto al origen del nombre de Apple Computer hay diversas historias que van desde la admiración de Steve Jobs por los Beatles a la anécdota de Isaac Newton.

Un caso curioso fue el de la empresa McDonald´s, la cual fue efectivamente fundada por los hermanos Richard y Maurice McDonald en 1940 y a la que Ray Kroc no quiso cambiar el nombre una vez que la adquirió a principios de la década de los 60´s. Después de todo el renombre de una marca no es algo como para desperdiciar. De hecho, la palabra "renombre" quiere decir "que es nombrado muchas veces", es decir famoso.

Hace ya más de cuatro décadas, cuando tuve la oportunidad de aprender algo de programación me enseñaron que en los lenguajes en general hay por lo menos tres tipos de componentes: instrucciones, variables y funciones. Las instrucciones y las funciones ya vienen dadas, sin embargo en el caso de las variables (que pueden ser de diversos tipos como numéricas, alfanuméricas o booleanas) el programador tiene cierta libertad al momento de su declaración y uso. Sin duda el atributo más importante de la variable es su nombre y sirve para distinguirle dentro del programa. Es algo bastante similar a la marca de un producto.

Y es que en general, cada cosa debe tener su nombre. Cada ejemplar de alguna colección al que queramos referirnos en particular requiere de una palabra que lo identifique. Más bien, cada cosa a la que busquemos diferenciar de las demás.

No era cualquiera el caballo de Alejandro Magno: era Bucéfalo. No era cualquiera el caballo de Calígula: se llamaba Incitatus. Hace mucho tiempo acudí a ver una película llamada "Christine". Resulta que ese era el nombre de un automóvil. ¿Y por qué no? Si hace más de quinientos años cada carabela tenía su nombre. En el libro de Gerald Durrell en el que hace referencia a su infancia en la isla de Corfú, cada casa en la que habitó tenía su nombre.

¿Y por qué no habría de modificarse el nombre de una empresa si aún los identificadores que se refieren a países, regiones o ciudades han sido modificados? Nueva España pasó a ser el Imperio Mexicano y luego los Estados Unidos Mexicanos, aunque generalmente le llamamos solamente México. Otros identificadores de países que han sido modificados incluyen a Alto Volta (ahora Burkina Faso), Dahomey (ahora Benin), Ceilán (ahora Sri Lanka), Congo (luego Zaire y posteriormente volvió a ser Congo), Birmania (ahora Myanmar).

Tenochtitlan pasó a ser Ciudad de México, Valladolid ahora es Morelia. Constantinopla es ahora Estambul. Más próximo a nuestra ubicación geográfica y de acuerdo a algunas fuentes, en 1583 se fundó Almadén que luego fue abandonada y reestablecida en 1674 como Nuestra Señora de Guadalupe y renombrada como Santiago de la Monclova en 1689. Por otro lado, Piedras Negras era llamada en un tiempo Ciudad Porfirio Díaz.

Incluso personas han llegado a cambiarse el nombre. Esto es un hecho común en el ambiente artístico pero de ninguna manera se limita a esta actividad. Algunos ejemplos. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria cuyo nombre verdadero era José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix. El que fuera campeón mundial de boxeo en la categoría de peso completo Muhammad Ali se llamó Cassius Clay. El basquetbolista norteamericano Ferdinand Lewis Alcindor Jr. cambió su nombre a Kareem Abdul-Jabbar.

Pero volviendo al tema del cambio de Facebook a Meta, espero que cumpla con las expectativas de la empresa, aunque algunos de los usuarios seguramente batallaremos para asimilar la modificación. Como experiencia previa, todavía de repente se me escapa llamarle "Datsun" a los autos Nissan y "Estadio Azteca" al "Guillermo Cañedo" (bueno, este error es bastante común incluso entre muchos de los locutores de la empresa dueña de dicha instalación).

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.