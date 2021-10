Desde mi teclado

Oh, Fortuna!

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Siempre he tenido la sensación de que quienes hemos vivido los últimos cuarenta o cincuenta años tenemos la inmensa buena suerte de haber formado parte de la generación más afortunada de la historia... por lo menos hasta el momento.

Tal vez casi todas las generaciones han tenido esa misma sensación, pero lo que sí parece seguro es que durante ningún período de la historia documentada se han tenido avances tan espectaculares sobre todo en las comunicaciones y los transportes. Hoy, casi cualquier persona ha podido viajar a una velocidad a la que ni el monarca más poderoso del mundo pudo ser transportado hace tan solo unos doscientos cincuenta años.

Y el tema de las comunicaciones es otro vertiginoso ejemplo. Durante este prolongado encierro se ha vuelto muy popular la comunicación audiovisual apoyada en el internet. Hace apenas unas décadas, solamente las compañías dedicadas a la difusión de noticias contaban con dispositivos que permitieran la transmisión y recepción de esta clase de información (y no tenían la calidad tanto de audio como de video de que hoy disponemos, además de ser considerablemente más caros).

Claro que estos sorprendentes avances han sido posibles gracias al aprovechamiento de la experiencia de las generaciones previas. Ya no hay que inventar el hilo negro, el agua tibia ni el teorema de Pitágoras. Gracias al invento de la palabra y sobre todo de la escritura, cada grupo humano pudo transmitir a sus sucesores sus conocimientos.

Por cierto y haciendo un breve paréntesis. Siempre me ha llamado la atención que a todo lo largo y ancho de la geografía mundial prácticamente todos los grupos humanos utilizaban el arco y la flecha. Desde el antiguo Egipto, pasando por Mesopotamia, Grecia, Roma, China, Japón, África, Sudamérica, Mesoamérica y las tribus de las áridas regiones de la América del Norte tenían modelos bastante parecidos de arcos y flechas. No deja de sorprenderme la manera en la que grupos aislados pudieron llegar a desarrollar armamento tan parecido sin tener comunicación entre ellos. Y siendo sincero, qué bueno que a alguien más se le ocurrió ese invento porque si me lo hubieran encargado no creo que hubiera cumplido mi misión.

¡Qué buena suerte!

A propósito de la suerte. Hay un profesor e investigador británico de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido llamado Richard Wiseman, quien durante un tiempo de su vida se empleó como artista callejero especializado en magia.

Este señor Wiseman publicó un libro de autoayuda llamado "The Luck Factor", en el cual expone que la buena suerte y la mala suerte son los resultados de hábitos medibles. Explica que las personas que creen tener buena suerte, con ese pensamiento en mente, pueden esforzarse más lo que redunda en más éxito, lo cual refuerza la creencia de que tienen buena suerte.

En un ejercicio en el que describe la diferencia de enfrentar los hechos de la vida por parte de una persona que cree tener buena suerte frente a una persona que piensa lo contrario, describe los pensamientos generados al ser víctima de un disparo durante un hipotético caso de un asalto a un banco. Las personas que se consideran con buena suerte se sentirán afortunadas de no haber muerto en la agresión, mientras que las personas que creen que tienen mala suerte tendrán la sensación de que una prueba de su desventura es el haber recibido el balazo.

Pero volviendo a la fortuna de vivir en esta etapa histórica de la humanidad. Aún dentro de la contingencia por el asunto de la enfermedad contagiosa que nos obliga a tomar muchas más precauciones que las que antes teníamos, sigo creyendo que los puntos a favor de la vida moderna superan por mucho a las desventajas.

Ciertamente, nos han tocado algunos aspectos tristes en cuanto al mantenimiento de las condiciones ambientales pero a cambio hemos gozado de comodidades que hubieran sonado fabulosas en otras épocas. Por ejemplo, la proporción de personas que se dedican a la producción de alimentos es significativamente inferior a lo que era común hace un par de siglos, sobre todo en los países industrializados. Además, durante mucho tiempo tuvimos la facilidad de las cosas desechables. Las luces de alerta fueron activadas y ahora ya no disponemos con tanta facilidad de ese tipo de condiciones tan ventajosas como hace unos años.

Por otro lado, a partir de la Revolución Industrial, se volvió una necesidad que la población en general supiera leer y escribir. Estos cambios permitieron un desarrollo no solamente de la ciencia y la tecnología sino también de las artes en todo el mundo. La vida se ha vuelto más entretenida, lo cual ayuda a superar una desventaja señalada por Isaac Asimov quien afirma que "El cerebro humano es la más estupenda masa de materia organizada del universo conocido... Precisamente este exceso de capacidad es causa de que nos ataque una enfermedad sumamente dolorosa: el aburrimiento."

Lo que considero una ventaja y en lo que tengo mucha confianza es que como especie seremos capaces de darle vida a algo similar a un famoso diálogo de los hermanos Marx: «Oye, en la casa de al lado hay un tesoro.» «Pero si al lado no hay ninguna casa... » «Está bien, ¡construiremos una!»

Tendremos que desarrollar las condiciones para seguir disfrutando de los avances simplemente porque no habrá otra opción. Pero de que se logrará no tengo duda.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.