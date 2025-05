Desde mi teclado

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Akira Kurosawa fue un famoso director de cine japonés. El director Steven Spielberg lo calificó como "el Shakespeare del cine contemporáneo". Nació en Tokio en marzo de 1910 y falleció en la misma ciudad en 1998. Su filmografía se compone de treinta películas entre las que destacan "Rashomon" (1950), "Shichinin no samurai" (1954) (Los siete samuráis, la cual sirvió como base para la versión "western" norteamericana de 1960 "The magnificent seven" cuyo reparto era encabezado por Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson y Robert Vaughn, entre otros).

Otra de las cintas de Kurosawa fue "Kakushi toride no san akunin" (La fortaleza escondida) realizada en 1958. Fue la película hasta entonces más exitosa en la trayectoria del realizador y, entre otros reconocimientos, obtuvo en 1959 el Premio FIPRESCI (Federación Internacional de Prensa Cinematográfica) y el Oso de Plata del Festival de Berlín.

En 1977 el director estadounidense George Lucas, con el estreno de "Episode IV - A New Hope" (Episodio IV - Una nueva esperanza), dio comienzo a la exitosa saga de películas "Star Wars" una de cuyas influencias reconocidas es la antes mencionada película "Kakushi toride no san akunin". Lucas, como muchos otros jóvenes directores contemporáneos de Hollywood, manifestó su respeto y admiración por la labor del director japonés.

En la época de la realización de la cinta de George Lucas, el ciclo de distribución de las producciones cinematográficas era muy lento. Las películas eran exhibidas en la Ciudad de México y algunas semanas después llegaban a las principales ciudades de la llamada "provincia". En cambio, los temas musicales de las cintas se difundían con mayor velocidad a través de la radiodifusión. Para cuando las películas llegaban a las salas de las ciudades medianas y pequeñas, los discos con las llamadas "bandas sonoras" llevaban ya algún tiempo a la disposición del consumidor y ya eran bastante conocidos. En el caso de "Star Wars" así ocurrió.

La música de la película le fue encargada a John Williams. Nacido en febrero de 1932, es un compositor y director norteamericano cuya carrera se ha extendido a lo largo de casi siete décadas. Es el segundo lugar en nominaciones al premio Óscar con 54, solamente superado por Walt Disney. También posee cuatro Globos de Oro, siete BAFTA y veintitrés Grammy. En 2005, su creación de la banda sonora de "Star Wars" fue seleccionada por el American Film Institute como la obra musical más grande del cine estadounidense. Por cierto, algunos segmentos de algunas de las melodías presentadas en la cinta guardan un asombroso parecido con partes de obras de música clásica de Wagner, Holst, Stravinsky y Prokofiev, entre otros. De hecho, el inicio del tema principal se parece mucho al tema de la cinta "Kings row" (1942) de Erich Korngold (en un conocido sitio de videos de internet se puede encontrar material en el que se analizan estas similitudes).

La banda sonora de "Star Wars" era interpretada por la London Symphony Orchestra pero hubo al mismo tiempo una versión disco cuya idea, adaptación e interpretación corrieron a cargo de Domenico Monardo, cuyo nombre artístico era Meco. Fue un productor y músico norteamericano nacido en noviembre de 1939 y fallecido en mayo de 2023.

Una de las cosas que me llamaban la atención en ese tiempo era que la película se anunciaba en castellano como "La guerra de las galaxias" (así, en singular) mientras que una traducción más adecuada tal vez hubiera sido "Guerras estelares" (en plural). Para enredar un poco más las cosas, la música era referida en algunas ocasiones como "La guerra de las estrellas". Pero bueno, en los subtítulos de la versión que me tocó ver, el robot pequeño era nombrado "Arturito" y Chewbacca aparecía como "Mascatabaco", así se manejaban las cosas en los años setenta del siglo pasado.

Cuando había transcurrido tal vez un poco menos de dos años del éxito del episodio IV, Lucas anunció que el proyecto completo constaba de nueve películas. En ese tiempo me pareció una exageración, pero a medida que fueron apareciendo las diferentes producciones, no me quedó más opción que el reconocimiento al cumplimiento de una meta luego de más de cuatro décadas.

Bueno, ¿y por qué hoy es el día de "Star Wars"? Pues porque en la primera cinta (es decir, el episodio IV, la más antigua, pues) hay un parlamento en el que se menciona una frase que luego se repetiría a lo largo de las diversas producciones de la serie: "May the force be with you" (que la fuerza esté contigo). Con el tiempo, se formó un juego de palabras en el idioma inglés en el que la primera parte de esta frase parece decir "May the fourth", es decir, el cuatro de mayo, o sea hoy.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.