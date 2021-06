Opinión

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Estamos a menos de un mes del inicio de los juegos olímpicos de Tokio (que originalmente estaban programados para llevarse a cabo el año pasado). Desde que se reanudó la celebración de estos eventos en 1896, se habían tenido que cancelar las ediciones de 1916, 1940 y 1944 a causa de las dos guerras mundiales, pero fuera de ello se habían llevado a cabo sin incidentes mayores desde 1948 hasta el brote de la actual pandemia.

El origen de los juegos olímpicos data de hace mucho tiempo. Aproximadamente unos dos mil ochocientos años. En ese entonces las cosas eran muy diferentes. En caso de guerra, eran las hostilidades las que entraban en una tregua para permitir que las competencias se efectuaran. Las competencias siempre se llevaban a cabo en la ciudad de Olimpia, solamente participaban hombres libres. Aún más, en un principio era requisito que los deportistas hablaran el idioma griego para poder ser admitidos. Al parecer, cuando los romanos invadieron Grecia esta restricción fue eliminada.

Ya casi en el año 400 de nuestra era, el emperador romano Teodosio prohibió todo tipo de celebraciones paganas, incluidos los juegos olímpicos.

Fue hasta 1896 cuando se llevaron a cabo los modernos juegos llamados olímpicos aunque ahora adaptados a las nuevas condiciones políticas y culturales. Esa primera edición se efectuó en Atenas y a partir de entonces, un comité selecciona una nueva ciudad para que sea la siguiente sede. En condiciones normales esto sucede cada cuatro años, con algunas excepciones. Además de las ya mencionadas cancelaciones por guerras y ahora por la pandemia, hubo una edición de "juegos intercalados" en 1906, en ocasión del décimo aniversario de la olimpiada de Atenas.

El principal promotor de la reanudación de estos eventos deportivos fue Pierre de Coubertin. Me ha tocado leer opiniones muy favorables a este respecto... y también he leído los casos contrarios. Hay comentaristas que lo señalan como discriminatorio dado que no permitía que en las olimpiadas participaran deportistas que recibieran algún tipo de remuneración, es decir: se permitían solamente jugadores "amateur". Y ¿quiénes podían ser atletas aficionados? Solamente las personas ricas, que practicaban un deporte por puro placer.

Durante las primeras ediciones, las facilidades en el tema de comunicaciones y la dedicación al registro minucioso de los participantes y ganadores dejaban mucho qué desear de modo que hubo algunos ganadores de medallas que no necesitaron pasar al olvido... simplemente no fueron anotados.

Los juegos olímpicos han sido utilizados como instrumentos de propaganda por diversos regímenes. Por ejemplo, la edición de 1936 iba a servir como demostración de la superioridad de la raza aria (de hecho Alemania quedó en el primer lugar del medallero), aunque en algunas competencias no pudieron ganar, como en el caso de los 100 metros planos rama varonil, en la que el competidor norteamericano de raza negra Jesse Owens fue el triunfador a pesar de que le asignaron el primer carril de la pista, el cual al ser el más desgastado debido al uso en todas las competencias de carreras y con las lluvias que hubo por esos días ofrecía una menor tracción.

Se dice que el mismo Owens, durante su participación en la prueba del salto de longitud había recibido amonestaciones por falta debido a que supuestamente había rozado la cinta que marca el límite para el inicio del impulso. Según la leyenda urbana, fue un competidor alemán quien le aconsejó al norteamericano que iniciara su salto dejando un notable espacio libre antes de la mencionada marca para evitar una inminente descalificación. Jesse atendió la recomendación y ganó la medalla de oro.

Mientras estuvieron divididas las dos Alemanias (a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro de Berlín), era notoria la diferencia en el desempeño en las olimpiadas de ambos países. La Alemania Oriental destacaba sobre todo en la rama femenil y en especial en las competencias de atletismo y natación. De hecho, el récord de Marita Koch establecido en 1985 todavía está vigente. La mexicana Ana Gabriela Guevara, casi veinte años después quedó cerca de dos segundos arriba de esa marca y aún así ganó el campeonato mundial en París 2003.

Otro caso sorprendente de resultados olímpicos es el de Cuba. Si el talento deportivo estuviera repartido equitativamente en todo el mundo, es notable que este país caribeño con una población aproximada a la décima parte de la de nuestro México ha logrado casi el triple de la cantidad de medallas.

Y con eso llegamos a la semana pasada.

Primero, la ciclista mexicana Jessica Salazar, subcampeona del mundo en ciclismo no ha sido seleccionada para participar en Tokio 2021. Y luego, la clavadista (y medallista olímpica) Paola Espinosa declaró en una conferencia de prensa que Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es la responsable de su ausencia en los próximos juegos olímpicos.

Ni hablar. Desafortunadamente esto pudiera no ser nuevo.

Hace ya varias décadas, en mi época de estudiante, un compañero de clases me invitó a acompañarlo a un club hípico de Monterrey. Una persona que tenía mucho tiempo trabajando en ese lugar nos platicó una historia de un desconocido jinete que tuvo la mala fortuna de ganarle en una competencia al militar y medallista olímpico Humberto Mariles y su famoso caballo tuerto "Arete". Eso significó el final de su carrera. No sé si sea cierto... pero suena posible.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.