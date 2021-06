Opinión

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Hoy es día del Padre. Felicidades para todos.

Antes de cualquier otra cosa, les quiero compartir un pensamiento de Michael Levine que considero es bastante apropiado para la celebración de hoy: "Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista".

"Y además para eso no hay escuelas", me atrevería a añadir...

Muchas veces se afirma que los hijos somos el reflejo de nuestros padres. Pero si esto fuera así de simple, sería de esperase que todos los hermanos de una familia tuvieran un comportamiento bastante parecido. Y muchas veces esto último no se cumple. Digamos que la obra depende no solamente del artista sino también de la calidad del material de que disponga. Y esto ha sido desde hace muchos siglos y a todo lo largo y ancho de la geografía mundial. Por ejemplo, en el libro "The Sumerians" de Samuel Noah Kramer incluye la traducción de varias tabletas de arcilla con escritura cuneiforme en las que un padre se queja del comportamiento desobligado de uno de sus hijos.

Por otro lado, desde hace más de un siglo se publicaron unas citas (que luego fueron consideradas apócrifas) atribuyéndolas a Sócrates y a Platón en el sentido de que los jóvenes de su época amaban el lujo, despreciaban la autoridad, respondían a sus padres, ignoraban las leyes y varias monerías más. Creo que esa visión del cambio generacional, aunque no es precisa, pudiera ser aplicable a cada elemento de la civilización, sin mucha distinción de tiempo ni lugar.

Pero, ¿cómo llegamos a esto?

En la gran mayoría de las civilizaciones del mundo (y casi en todos los tiempos) se estableció la familia basada en la pareja. No tanto ese elemento social que Alvin Toffler llama la "familia nuclear" formada por el padre trabajador, la madre ama de casa y un par de hijos pero sí con las figuras del padre y la madre como elementos básicos del sistema familiar.

Al existir dentro de la humanidad una diferenciación marcada por la biología en la que solamente uno de los dos géneros es capaz de dar a luz, esa parte de la población se vuelve menos ágil y más vulnerable durante la última parte del embarazo y es más probable que vaya a requerir de protección especial. Al ser generalmente el hombre de mayor talla y con mayor fuerza que la mujer y además al no verse en situación de embarazo ni lactancia, puede extender su protección a la pareja y asumir la labor de encargarse de brindarle seguridad y comodidad a la familia. Así se dividió el trabajo. La mujer tendía a entenderse de los asuntos del hogar y el hombre a abastecer de alimento y protección al hogar. Las guerras y los gobiernos en general eran asuntos masculinos.

Otro aspecto diferente y que tiene influencia en la manera de actuar según el género: la visión de la edad. Una mujer solamente puede tener hijos mientras es relativamente joven, en cambio un hombre puede engendrar hijos aún en edad avanzada. En muchas sociedades modernas se ha convertido en un estándar que la mujer sea quien se preocupa por verse joven y hasta mienta respecto a su edad.

Pero volviendo a la paternidad. Una de las historias que más me gusta platicar es la del padre de Tom Dempsey.

Dempsey fue un pateador de la NFL (National Football League) que durante un tiempo fue el poseedor del récord del gol de campo más largo en la historia de la liga. Esto a pesar de que había nacido sin la mitad del pie derecho y sin mano derecha.

Cuando era niño, le expresó a su padre que quería ser jugador de fútbol americano. El progenitor con bastante sentido común le hizo ver al pequeño Tom que su única opción sería como pateador y fue sobre esa posición a donde enfocaron sus esfuerzos. El resto es historia. Dempsey falleció hace poco más de un año víctima del coronavirus pero sus logros deportivos están allí (aunque buena parte del mérito sin duda pertenece a su papá). Y es que de eso se trata el tema de la paternidad. Por cierto. No es muy frecuente ver que los hijos de cierto cantante, artista o deportista hereden una buena parte de las cualidades de sus padres. Sobre todo cuando los padres han dejado la vara demasiado alta. Eso aplica por ejemplo para los hijos de Hugo Sánchez, Michael Jordan, John Lennon, Julio César Chávez. La familia Manning es una de las raras excepciones que confirman la regla. Sin embargo en el caso de la administración pública parece que es más frecuente que la siguiente generación adquiera los conocimientos y/o habilidades necesarias para destacar en el mismo campo que sus ancestros. Y de hecho se dan casos de auténticas dinastías. Por ejemplo la familia Bush en los Estados Unidos. ondiciones físicas para hacerlo en una disciplina deportiva? Parece que sí. Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.