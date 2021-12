No puedo definirme como ateo

Un misterio, una pregunta eterna nos hemos hecho desde el inicio de los tiempos: ¿Hay vida después de la muerte? La discusión y búsqueda de las respuestas han sido también eternas. Para los hombres de fe, hay vida después de la muerte. Basan sus dichos en su propia fe y en los miles de testimonios de personas que tras sufrir experiencias cercanas a la muerte, confirman que existe algo en el más allá. Los escépticos por su parte, aseguran que después de la muerte solo está la nada.

Para los científicos, las experiencias de personas que aseguran han tenido experiencias con "el más allá", dicen que todo eso se trata solo de fantasías producidas por el cerebro sometido a un estrés extremo. El doctor Eben Alexander era uno de quienes sostenían esta teoría. Graduado en la Universidad de Duke con una especialidad en neurociencias, es profesor en la Escuela de Medicina de Harvard y autor de más de 150 artículos científicos y ha impartido más de 200 conferencias alrededor del mundo.

Pero todo cambió en noviembre de 2008 cuando un extraño caso de meningitis y encefalitis bacteriana lo ataco provocándole un coma. Tuvo que ser conectado a un ventilador que le daba vida artificial y la parte del cerebro que controla el pensamiento, emoción, y la conciencia, lo que en esencia nos hace humanos, se apagó por completo. Los médicos pronosticaron daño cerebral permanente y nulas probabilidades de vida.

Pero en lo que muchos consideran un milagro para la medicina, despertó como Lázaro y lo hizo para contar una historia increíble, una fantástica odisea que documentó en su libro "La Prueba del Cielo: El Viaje de un neurocirujano en el más allá". En esta obra, ofrece sus claves para la comprensión de la realidad y la conciencia humana. Asegura que al morir, Dios estaba allí, como una presencia enorme de amor. Que vio una hermosa luz giratoria blanca y escuchó música hermosa que daba pie a un valle brillante. Un valle verde de flores florecientes y riqueza increíble; un mundo de complejidad indescriptible.

¿Pero es su historia real o se trató de un sueño o una alucinación? Su única prueba, es su experiencia empírica, su "Prueba del Cielo" que desafía a la ciencia. Por el otro lado, aunque no existe una explicación al hecho de que las neuronas de su corteza cerebral responsables de la conciencia, pensamiento, imaginación, percepción y juicio estaban sin actividad

La ciencia refutó la historia por no ser fiel al método científico y la calificó como producto de alteraciones en su estado a causa de los fármacos o por haberla imaginado en los momentos en que regresaba al estado consciente.

Pero imaginemos solo por un momento pues quizás, y solo quizás, el verdadero milagro de la historia es otro. Acaso mientras el cuerpo del doctor Eben Alexander estaba en coma, viajó más allá de la existencia en este mundo para encontrarse en un lugar después de la muerte en donde hay vida.

Ahí conoció el origen del Universo, una especie de fuente del conocimiento mucho más rico, libre e independiente. Algo fuera de nuestras fronteras físicas que abarca la mente y la eternidad de nuestras almas. La explicación a que nuestra conciencia y espíritu, no dependen de la existencia del cerebro en el Universo físico que hasta hoy conocemos.

¿Pero quién tiene la razón: La ciencia o la fe? Hace más de 500 años, una de las mentes más brillantes de la historia, el científico francés Blas Pascal dijo: "Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente, nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna; pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo".

Muchos años después Albert Einstein aseveró: "No creo en un Dios personal y nunca lo he negado. Usted cree en un Dios que juega a los dados, y yo, en la ley y el orden absolutos en un mundo que existe objetivamente".

Yo en lo personal elijo el punto de vista agnóstico, pues aunque no podemos afirmar si existe vida después de la muerte y si Dios existe, tampoco disponemos de evidencia para negarlo.

Parafraseando al maestro Jorge Luis Borges, les diría que "No podría definirme como ateo, porque declararme así corresponde a una certidumbre que no poseo".

