¿Cuál es la diferencia de amar y querer?

"El amar y querer no significan lo mismo, el amor es darlo todo y el querer es simplemente confórmate con recibir cariño a medias".

Gran controversia hay entre la discrepancia de estos dos términos.

El amor no es cualquier cosa que debe tomarse a la ligera, fisiológicamente todos tenemos la capacidad de amar a alguien pero psicológicamente no sabemos amar correctamente, pues la necesidad de afecto y de pertenencia distorsiona nuestra mente creando así una dependencia tóxica emocional. Yo puedo querer a mi familia, amigos, conocidos por gratitud, amistad, entre otras cosas. Pero el amor de pareja va más allá de una relación entre dos personas con hábitos, en los cuales existe un noviazgo o en largo plazo, un matrimonio. Para amar, se requiere amarse a sí mismo, creando en la otra persona un complemento total en todos los sentidos. El amor es la manifestación más grande que puede existir entre la humanidad, pues no exige ni chantajea simplemente se da cuando hay un mismo sentimiento sin egoísmo ni manipulación.

Es un milagro porque de las imperfecciones y errores permanece cuando hay un perdón genuino.

El amor te hace vivir plenamente, sin la desconfianza bajo los celos enfermizos de por medio.

Es sacrificio cuando se deja ir si las cosas no funcionan pues no busca el interés propio sino la felicidad integral de la persona que tienes a tu lado.

No se descuida por los afanes de diario vivir, pues su base es comprender que no puede descuidar el tesoro más valioso que el creador mediante la vida le prestó, su pareja.

El querer es momentáneo pero el amor es eterno donde la complicidad hace que ni la muerte se lleve el lazo más puro.

El querer es pasión, ilusión, idealizando una "persona " a tu medida, el amor es unir la otra parte de tu mente, espíritu, corazón, y cuerpo sin caer en la dependencia emocional monótona, pues el amar es platicar, planear, motivar, cumplir metas aún en la adversidad de los problemas, en la necesidad económica, y en la enfermedad repentina. Cuando hay amor, habrá paz sin agresiones, satisfacción mutua caminando sobre la marcha de la mano, como la mañana que complementa la noche y el sol a la luna girando en un sentido.

Amar es difícil pero no imposible no confundas querer con la razón que amar simplemente con el corazón.

