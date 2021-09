"Lo que fue, ya no será".

"Los zapatos mal apretados, te lastiman porque no son de tu medida. Un amor a fuerza, es tu mal qué destruye tu vida".

Después de haber terminado una relación, tómate un tiempo para ti, fueron meses quizá años donde sufriste, desgastándote emocionalmente.

Quien te ama no te asfixia, te trata bien sin mentirte una y otra vez, no seas esclavo de la dependencia afectiva destructiva, pues tu integridad como persona debe estar por encima de todo. La vida es así, la felicidad se obtiene con una autoimagen aceptable no por los demás sino por ti mismo. Saca de tu vida toda persona tóxica pues vivir atado es aferrarte a alguien que simplemente no te ama. Las banalidades, la superficialidad acompañada con el materialismo y el interés personal son de los que debes de cuidarte si no quieres sufrir en la vida. Jamás te dejes llevar por la fachada pues nunca puedes imaginarte que tan tóxica sea para tu vida, conoce los defectos de tu pareja y es ahí donde te darás cuenta si es sano permanecer a su lado.

Mírate en el espejo pues tu identidad no puede ser manipulada por el cáncer del engaño y la mentira. La vida te da lo que tu buscas y piensas merecer no sufras por otros lo que ellos no piensan vivir por ti.

El amor es comprensión, respeto, sinceridad, y jamás será egoísta pues en el se compone de 2 por igual y hacia un mismo camino.

Valórate y no vivas con dependencia emocional.

