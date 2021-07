"Tu amor me está matando"

Cuando un hombre golpea a una mujer, y ella no hace nada por salvar su vida, simplemente carece de amor propio"

"Me pega pero me ama", frase trillada de toda mujer qué sufre violencia física, pero no quiere ver su realidad. La violencia física es una cortina de humo dónde muchas mujeres esconden su sufrimiento. Las exigencias sociales de mantener un matrimonio por el deber ser, es una ideología qué ha transcurrido desde tiempos remotos, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy. La educación que se le daba a la mujer desde la antigüedad, se resumía en una sola acción "obedece a tu marido" sea cual sea la circunstancia. Con el tiempo el papel y los derechos de la mujer se han renovado, pero tristemente, esa idea persiste en muchos matrimonios.

Una educación carente de autoestima alta y autonomía para la toma de decisiones, distorsiona la vida de una mujer que sufre violencia física, arrastrándola a una infelicidad infernal manteniéndola en un círculo vicioso de dependencia emocional.

Ninguna mujer tiene qué permitir que ningún hombre le ponga una mano encima, el amor no es maltratar, humillar, ni faltar al respeto, nada justifica qué té denigren y te traten con la punta del zapato, no te engañes, si no puedes hacer nada por ti cómo mujer, mucho menos vas a hacer cambiar a un hombre que simplemente, jamás reconocerá qué actúa mal y tiene qué cambiar.

La violencia física se va a erradicar cuando cada mujer se de su lugar y ponga límites, no pongas de pretextos a tus hijos cuando están más afectados por lo que ven, escuchan, y están viviendo, la realidad es que como madre, les estás ofreciendo un futuro de infelicidad, dónde nunca tendran una estabilidad emocional cuando sean adultos. Abre los ojos y has algo por ti, la vida es hermosa y mereces ser feliz, déjate de tradiciones qué no tienen fundamentos, un matrimonio eficaz se basa principalmente del respeto, da un buen ejemplo a tus hijos y si es necesario, cambia tu estilo de vida aunque sea doloroso.

