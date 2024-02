Entre Líneas

TOMA PROTESTA PIMENTEL

Será este viernes en punto de las 10 de la mañana cuando tome protesta el Rector electo, Jesús Octavio Pimentel Martínez y como presencia de Testigo de Honor, acudirá el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El evento está programado para llevarse a cabo en la Ciudad Universitaria Campus Arteaga a las 10 de la mañana en donde le entregara la estafeta Salvador Hernández Vélez.

A pesar de la manifestación que se mantiene en el exterior de Rectoría, en Saltillo, Octavio Pimentel obtuvo el 70% de lo votos de alumnos y personal administrativo de la Máxima Casa de Estudios, no hay vuelta atrás.

NO PAGA SUELDOS SECRETARÍA DEL BIENESTAR

La Secretaría del Bienestar en Coahuila no ha pagado los sueldos de sus empleados desde el pasado mes de diciembre; es decir, son más de 30 días en que los Servidores de la Nación están sin percepciones a pesar de la excesiva carga de trabajo que han tenido con la afiliación de nuevos usuarios en todos los programas de becas.

A contra tiempo han trabajado para actualizar los padrones antes de la veda electoral y en apoyo a los beneficiarios que acuden a cobrar las pensiones y becas, pero sin obtener la remuneración para ellos y sus familias.

El argumento de los jefes es que "así sucede siempre a principios de año", y también les piden no hablar de esta situación con externos; pero mientras tanto, los empleados del Gobierno Federal en el estado tienen un panorama de incertidumbre por no cobrar las quincenas y no saben para cuándo.

ASPIRA JUEZ CADENA A SER MAGISTRADO

En Monclova, el Juez Penal Óscar Cadena ha atraído los casos más polémicos en la Región Centro, como el de Rubí y otros más de violencia de género.

Lo que se comenta es que busca destacar entre el gremio para convertirse en Magistrado del Poder Judicial, la máxima aspiración de Cadena, por eso va haciendo camino.

Aunque el sistema federal dio un revés a la sentencia que le impuso a Rubí de permanecer en la cárcel y la liberó, el Juez ha llevado casos importantes con máximas penas.

DESESPERACIÓN EN EL IMSS

No solamente los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Región Centro padecen la falta de medicamento, los trabajadores de la salud comparten el enojo y frustración con los usuarios al no poder otorgar los tratamientos a sus pacientes.

Como "saqueadas" describen a las farmacias que cada vez tienen menos insumos para la población, no se diga de las fallas en los edificios y en las ambulancias.

Hace un par de semanas, el propio Delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, reconoció que la única empresa que da servicio a los elevadores de la institución en todo el país registra un importante retraso para darles el mantenimiento en tiempo, lo que llevaría al menos tres meses más para que le den atención a las clínicas de Monclova y Saltillo, que es donde hay fallas más graves.

LLEVA MJS BENEFICIOS A ROSITA

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas estuvo de gira en San Juan de Sabinas, donde anunció una importante inversión de 10 mdp para obras de infraestructura, salud y seguridad.

El mandatario estatal mantiene la agenda de trabajo de los primeros cien días de su gobierno y anteriormente, ya había dado a conocer que los proyectos de desarrollo para Coahuila en todos los rubros están listos, toda vez que culminen las actividades de inicio de su gestión.

RENUNCIA JULIO SAUCEDO ZUL EN LA UA DE C

Julio Saucedo Zul, quien hasta este jueves se desempeñaba como Coordinador de la Unidad Saltillo renunció a su cargo en la Universidad Autónoma de Coahuila

Mediante un comunicado oficial, dio a conocer la decisión y afirma que no pretende escalar nada, solamente no está de acuerdo en cómo se llevó el proceso de elección a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios.

Se especula que en los próximos días, más personal hará lo mismo que Saucedo Zul, entre ellos directivos de varias facultades de la UA de C.