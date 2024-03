Entre Líneas

PRESENTA SHEINBAUM ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

La candidata por Morena para la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, presentó las "Líneas generales de la estrategia de seguridad y justicia" como parte e su proyecto de nación, en caso de ser la elegida por la ciudadanía para que ocupe el cargo.

Uno de los puntos es el seguimiento de la insistencia de López Obrador para reformar al Poder Judicial, pero también afirmó que se va a consolidar a la Guardia Nacional, lo que se entiende por algunos personajes de la oposición como la extensión de militarización en el país.

En cuanto al combate al crimen organizado, la morenista considera que es necesario investigar sus finanzas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para afectar la cadena de suministros de drogas sintéticas y contener el flujo de armas hacia los grupos criminales; pero no habla de detenciones, juicios y sentencias.

Claudia Sheinbaum propone también mayor vigilancia en carreteras con equipos especiales de la Guardia Nacional, aunque ya en videos colgados en redes sociales por usuarios se han visto a los elementos ser sólo testigos de delitos que se cometen en las vías federales, sin que intervengan para frenarlos.

En este tema, lo importante es que actúen y protejan a la población y no solamente vigilen, es petición generalizada sobre todo de los transportistas que son víctimas recurrentes de la delincuencia.

ASEGURA RIQUELME MAYOR IMPULSO A LA CENTRO

En su gira por Monclova, en candidato al Senado de la República por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que se impulsará el desarrollo de la Región Centro para que las familias reciban mayores apoyos, de manera que no solamente se beneficien del nearshoring, sino que también avancen en la diversificación económica.

Riquelme Solís propone que se realicen las gestiones para facilitar los trámites de exportación y generar así ventajas arancelarias.

Otra de las propuestas es mejorar la infraestructura de conectividad, ello por la importancia de la cercanía que tiene Coahuila con la frontera con Texas.

Lo importante, dijo, es seguir fortaleciendo el desarrollo del Estado, pero que se diversifique y llegue por igual a todo Coahuila, y en el caso de la Centro, que los inversionistas le apuesten a establecerse en Monclova y los municipios conurbados, donde se cuenta con la mano de obra necesaria para lograrlo.

MÁS AMBULANCIAS PARA MONCLOVA

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció en el banderazo oficial de la Colecta Anual de la Cruz Roja y en el mismo evento, hizo la entrega de cuatro ambulancias para las delegaciones de Monclova, Saltillo y Torreón.

Las unidades van a reforzar la atención por parte de los rescatistas de la institución, sobre todo en Monclova, donde la ciudadanía ha manifestado la necesidad de contar con más ambulancias y que se puedan atender las emergencias de forma inmediata.

El mandatario estatal hizo también un llamado a la comunidad para que realicen las aportaciones a la benemérita institución, recurso que se ve reflejado en las inversiones que se hacen en todo Coahuila, como la adquisición de equipo.

La Cruz Roja recibió seis millones 234 mil pesos de lo recaudado en el último trimestre de las y los coahuilenses, y son más de 20 millones de pesos durante todo el año de la solidaridad de la población por medio de las colectas.

NADA TODAVÍA EN EL PAN

El Partido Morena dio a conocer este fin de semana a algunos de sus candidatos, aunque no de los municipios más grandes de Coahuila; aún así, con ello se adelantan un paso frente al Acción Nacional.

Se había dicho de forma extraoficial que entre sábado y domingo ya saldría la lista de los agraciados en el albiazul para contender por alcaldías, pero todavía nada.

Que no se ponen de acuerdo, que no completan de candidatos para los 38 municipios, que a Marko Cortés de plano le vale Coahuila o que los aspirantes que llegaron a entregar su documentación al PAN Estatal ya están muy tatemados, son algunas de las supuestas versiones por las que no hay avance.

Los panistas se van quedando atrás incluso en comparación con Morena, que tampoco había soltado nombres hasta este domingo.