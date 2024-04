Entre Líneas

NO HAY POR DÓNDE EN EL PAN

Aunque lo nieguen, las cosas cada vez se ponen peor en el Acción Nacional.

Los conflictos en varios municipios no dan buen mensaje, a pesar de que Gerardo Aguado diga una y otra vez que todo está muy bien y que todos son como hermanos.

En menos de una semana, los dirigentes estatales, junto con Elisa Maldonado, han tenido problemas con sus militantes, pero el Secretario General le da por el lado de que no pasa nada, pero que también ha dicho que no tiene información al cien por ciento para poder opinar, que las situaciones ocurridas al menos en Arteaga y Castaños están en análisis y la vía será siempre de respeto y conciliación.

En cuanto al pleito entre Patricia Martínez y Patsy Guajardo, dijo que no hay que hacer caso de los probables arranques que se ventilan en las redes sociales y aseguró que este mismo martes se reunirían con ambas, al igual que con el esposo de la candidata a la alcaldía, acusado de amenazar a Martínez.

DEJA CHEMA FRAUSTRO CAER A SALTILLO

La seguridad era un tema que destacaba en la Capital del Estado, pero el actual alcalde Chema Fraustro, a quien poco se le vio durante su casi concluida gestión, no le puso empeño a este ni a otros rubros y cada vez hay más descontrol.

Las riñas en Saltillo están al alza y no se diga los robos; tan complicado es el tema que un policía perdió un dedo tras ser atacado a machetazos.

Los delincuentes ya perdieron toda vergüenza que no se esconden en la noche para cometer ilícitos, una prueba de ello es la Colonia Urdiñola, sector en donde está la Comandancia Municipal; ahí los vecinos están hartos pues a cualquier hora sufren robos y no sólo eso, los sujetos al parecer por pura diversión, vandalizan los automóviles y les quiebran los vidrios a su paso, todo está registrado en videos de seguridad, lo único que no se ve pasar es a las patrullas.

El transporte público no se salva con fallas, hace más de una semana que los usuarios del Saltibus tienen que pagar de más por desperfectos en el sistema, tampoco hay para cuando se repare.

Todo mal.

ABORDAN DIPUTADOS REFORMA A PENSIONES

La agenda de los legisladores locales en el Congreso del Estado fue la ya aprobada reforma a la ley de pensiones.

Los de Morena, encabezados por Antonio Attolini que ahora si fue a trabajar, defendieron la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que Alberto Hurtado, aunque reconoció que hace falta una campaña para que la ciudadanía conozca las reglas de operación.

Por su parte, los del PAN y el PRI cuestionaron lo mismo que en la Cámara de Diputados y señalaron que es inviable.

Guadalupe Oyervides, por ejemplo la calificó como una invasión a la propiedad privada de los trabajadores.

MANOLO JIMÉNEZ EN ASIA

Con sus características botas, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas posteó en sus redes sociales parte de las actividades que realiza en Asia para la promoción de Coahuila entre las empresas extranjeras.

Están con mucha chamba, dijo en el video y también adelantó que hay varias empresas del ramo automotriz "grandotas" interesadas en invertir en la entidad.

En sus palabras, está amarrando inversiones para generar más y mejores empleos para las familias coahuilenses.