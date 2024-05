Entre Líneas

ATENDERÁ UA DE C SALUD MENTAL DE ALUMNOS

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha dado un paso significativo en el apoyo a la salud mental de sus aspirantes a nuevo ingreso.

Tras aplicar la "Encuesta de desesperanza" para el periodo 2024-2025, el rector Octavio Pimentel Martínez anunció que aquellos jóvenes identificados con problemas de depresión, ansiedad, estrés y adicciones recibirán atención por parte de psicólogos dentro de la institución.

Aunque el rector Pimentel no especificó la cantidad de casos detectados, señaló que la "Encuesta de desesperanza" no es una iniciativa nueva en la UA de C, ya que se ha estado realizando durante varios años.

Sin embargo, lo novedoso radica en las nuevas políticas de salud mental que se han adoptado, alineándose con las directrices del gobierno de Coahuila.

Pimentel Martínez explicó que los cursos de inducción se modificarán para incluir charlas y ponencias sobre temas críticos de salud mental.

Este enfoque busca proporcionar a los estudiantes herramientas y conocimientos para manejar el estrés y la ansiedad asociados con la transición a la universidad.

NUNCA SERÁN DE CASINO LOS DE MORENA

El Ayuntamiento de Monclova espera a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para supervisar los daños en el Museo Coahuila y Texas que causaron los del partido Morena.

Esta inspección es necesaria tras el ingreso de miembros del partido al recinto el martes pasado, para su cierre de campaña. Sin embargo, el evento se vio interrumpido por fuertes vientos y lluvia. En busca de refugio, los asistentes ingresaron al museo sin permiso y, una vez dentro, realizaron actos de proselitismo.

Los daños hacen imprescindible una evaluación detallada para determinar la magnitud de los daños y establecer si se requiere aplicar sanciones, y a quién corresponderían en su caso.

La supervisión del INAH permitirá al municipio generar un dictamen preciso sobre los daños sufridos por el museo y establecer las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, la dirección de obras públicas se mantiene en contacto con el INAH para coordinar la visita y asegurar que se realice lo antes posible.

Lo dicho, nunca serán de Casino.

MUERE EN SALTILLO ARMANDO GUERRA GUERRA

El ex director del Instituto de Cultura de Coahuila y destacado promotor cultura, Armando Javier Guerra Guerra, falleció este jueves, informó su hermana por medio de redes sociales.

Armando Guerra, abogado de profesión, dedicó su vida a promover e impulsar la cultura en sus diferentes manifestaciones.

En su trayectoria ocupó diferentes cargos públicos, entre los que se están la Dirección del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y la Dirección del Instituto Coahuilense de Cultura (Icocult).

PERMITE INE TOMAR FOROGRAFÍA DE LA BOLETA

Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tomar fotografías de la boleta electoral marcada y compartirlas en redes sociales o con familiares y amigos no constituye un delito.

Esto significa que los ciudadanos pueden fotografiar su voto sin ninguna restricción legal.

El órgano electoral incluso lanzó la campaña ciudadana "Mi voto, mi foto", con el objetivo de demostrar la fuerza y unidad de los mexicanos en la defensa de cada voto.

La iniciativa busca animar a los votantes a compartir fotografías de sus boletas en redes sociales, resaltando el valor del sufragio individual y la transparencia del proceso electoral.

Pero también mencionan que la fotografía no sea bajo coacción, es decir, que el ciudadano esté amenazado para tener la evidencia de a quién le emitió el sufragio.