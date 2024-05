40 Millones de sesos semanal dejaron de circular

De acuerdo a expertos en economía, cuando menos unos 40 millones de pesos por semana ni circulan por el paro en Altos Hornos de México, aunque en realidad no se alcanza a observar que haya baja en ventas, sobre todo en restaurantes que siguen llenos incluso hay que esperar que se desocupen mesas.

La suma antes señalada es por el no pago de nomina y proveedores de la siderúrgica lo que habla ´por solo del serio problema que arrastran miles de trabajadores tanto directos como indirectos que ya tienen más de un año sin recibir salario, incluso muchos se vieron en la necesidad de migrar.

Y el problema sigue a pesar de la serie de comentarios y rumores la realidad es que no es posible encontrar solución, hay quienes dicen que esto podría levantarse hasta después de las elecciones o cuando haya cambio en el gobierno federal y vean las cosas como en realidad son.

No hay duda que cada día que pasa se complican las cosas y el saqueo sigue a todo lo que da sin que nadie intervenga para frenar lo que a la larga impedirá la rápida reactivación de la siderúrgica y miles de empleos seguirá en pausa, incluso no se van a recuperar todos al mismo tiempo, de eso no hay duda.

Por otro lado obreros que mantienen el plantón en la puerta cuatro ya decidieron entregar los accesos, pero bajo la condición de que un funcionario de la siderúrgica haga acto de presencia e informen el procedimiento a seguir, la manera como se les va a entregar el salario acordado.

Dicen que hay alarma por la situación de Minosa, que se declaró en quiebra y no quieren que ocurra lo mismo con AHMSA al contrario son los más interesados en que se reactive pero también quieren garantías sobre el ofrecimiento de pagarles cuando menos tres semanas por ello tienen disposición.

Fue la mañana de ayer cuando los trabajadores informaron la decisión que tomaron al destacar que cal sacar material no es saqueo es una manera de recibir ingresos y cumplir con el pago, en estos tiempos en que la economía familiar se encuentra en plena bancarrota por el no salario.

Señalan que hay obreros enfermos por ansiedad, al no estar en condiciones de cubrir sus necesidades del hogar, otros obligados tomaron la decisión de migrar a diversas partes del país e incluso al extranjero, entonces tienen disposición porque la empresa se recupere y no ocurra lo mismo que en Minosa.

Ese cambio de actitud en verdad que era necesario, las condiciones no están como para seguir en un movimiento que lejos de beneficiar las perjudica, y como dicen los paristas como no hay sindicato quieren platicar con funcionarios de la siderúrgica incluso ofrecen que no habrá violencia ni agresiones.

Claro que siempre es bueno rectificar el camino como esta postura de abrir las puertas, hay que recordar que el plan es pagar la energía eléctrica y entonces los guardias se encuentren en condiciones de hacer su trabajo sobre todo detener el saqueo que se mantiene un día si y al siguiente también.

Y es cierto cuando dicen que hay trabajadores enfermos, en lo personal conozco cuando menos unos cinco que de manera constante acuden atención médica al IMSS, otros perdieron peso, se encuentran más flacos por la tensión emocional, eso la verdad nadie lo puede negar.

Jamás se pensó que algún día la empresa estuviera en las condiciones actuales es decir paralizada por completo, eso trajo como resultado cambio de vida, cien por ciento diferente a cuando trabajan y recibían salario y prestaciones, no queda otra más que tener confianza que todo regrese a la normalidad.

Nos leemos mañana..