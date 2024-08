65 millones de dólares invertirá MAXIÓN INMAGUSA

Una buena para la región es la inversión por 65 millones de dólares, es decir mil 300 millones de pesos en la construcción de una nueva línea de producción, que en esta etapa va a generar unos 800 empleos y ya cuando empiece a producir serán 500 nuevos empleos directos.

La develación de la placa alusiva fue a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien dijo que este tipo de inversión fortalece la economía regional por ello es importante reconocer al corporativo dedicado a la fabricación de largueros automotrices, es decir para uno de los sectores importantes en la economía de la entidad.

No hay duda que esa inversión viene a tranquilizar un poco el ambiente, social cuestión de recordar que los trabajadores de Altos Hornos de México, siguen desesperados porque el tiempo pasa y no se avanza i se ha declarado la quiebra ahora dicen que eso podría ser en el transcurso de la próxima semana.

Y la ley del Concurso Mercantil fija tiempos para la puesta en venta de los activos, lo ideal sería que fuera en un solo paquete, no fragmentar la siderúrgica, pero eso hay que esperar a que se ponga en remate, eso podría ser en cuando mucho tres meses, por esa razón lo que resta es esperar.

Por el lado de los trabajadores, al conocer que sigue el saqueo y venta de propiedades de la empresa un grupo de obreros y ex obreros de AHMSA se plantaron en las oficinas de resguardo y reclutamiento de personal a exigir se detenga esa acción porque perjudica a los obreros.

Julián Torres, reiteró su llamado para que autoridades hagan lo que les corresponde y detener esas ventas de activos, sobre todo propiedades, que se busque la manera jurídica de detener ese proceso porque nadie conoce donde va a parar el dinero que reciben por la venta de propiedades.

"Ya pedimos al gobierno federal, al estado y municipio que reaccionen, que busquen la figura jurídica y detener el saqueo y ventas, son bienes de AHMSA por lo tanto no se pueden tocar, ni el conciliador ni el juez, responden a petición de que ya no permitan esa acción" se quejó.

Los trabajadores y ex trabajadores tomaron la decisión de protestar por conocer que sigue la venta de activos, la última fue el Ancón del Rio, residencia del licenciado Alonso Ancira Elizondo, y otras más hasta la fecha se desconoce el destino del dinero que recibieron por esas ventas.

En otro tema, escriben de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado, se quejan por falta de información sobre la situación de su fuente de trabajo, sobre todo al recordar que ya son muchos meses de que se declaró la quiebra de Minosa y es fecha que no hay nada de información.

Lo peor que el equipo ya no sirve, en Hércules las minas se encuentran inundadas ante la decisión de un grupo de trabajadores que ya no permitieron el ingreso de obreros a dar mantenimiento, incluso no permitieron retirar la maquinaria, en cierta forma ellos se echaron la soga al cuello.

Ocurrió lo mismo con la planta Coquizadora de la planta Uno, cerraron las puertas y no permitieron el acceso a pipas de gas que abastecían para que siguiera encendida y en condiciones de volver a funcionar, el resultado es de todos conocido ya no puede operar al igual quela de la planta dos.

No hay duda que es un verdadero caos lo que se registra tanto en las dos plantas como en las minas de carbón y mineral de fierro, trabajadores desesperados por el incierto destino que alcanzan a observar, mientras que el proceso sigue estancado por vacaciones de la jueza federal.

Nos leemos mañana..