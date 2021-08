La decisión de cancelar la asociación entre Altos Hornos de México y la Alianza Minero Metalúrgica, beneficia a la comunidad en general, el licenciado Alonso Ancira Elizondo, es una persona que siempre ha mostrado su lado humano e identificado con la problemática social, dijo Ismael Leija Escalante.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero, apuntó que la permanencia del Grupo Acerero del Norte en el Consejo de Administración de AHMSA es garantía en la conservación de las fuentes de empleo y la continuidad en las operaciones de la empresa, indicó.

"Todos debemos sumar esfuerzos para conseguir que la empresa se sostenga en operación, es lo que todos queremos, hubo un tiempo que se llegó a pensar que cerraría al declararse en quiebra, pero las cosas cambiaron, ahora hay más certeza y eso obliga a cerrar filas a favor de AHMSA" apuntó.

En conferencia de prensa, el líder sindical señaló que el licenciado Ancira Elizondo, sabrá sortear las dificultades y sacar a la empresa de la posición que actualmente presenta, lo que garantiza el empleo, para miles de trabajadores tanto directos como indirectos que se mueven alrededor de la siderúrgica.

Por el rumbo de la 288 bastante interesante el caso del trabajador Alejandro Ortiz, el mismo que hace señalamientos contra la directiva sindical, pero ya se aclaró la cosa, el señor se encuentra obsesionado por salir de AHMSA, por recibir su retiro voluntario, por esa razón no atiende recomendaciones medicas.

Muchas veces la enfermedad mental se convierta en física, en el caso de este obrero ocurre exactamente, en su loco camino, acusa a todos de no apoyarlo, un detalle es que su expediente médico se va llenando de inconsistencias, no se toma el medicamento, dice que quiere su salida.

Muy grave la postura del trabajador de Planta de Fuerza Cinco, y como dicen sus compañeros, siempre pide pase de salida que por sentirse mal, es una argucia que hace para forzar su salida, en su expediente médico se consigna que no toma el medicamento, dicho de otra manera cerró y dejo en blanco su mente.

En este sentido Wilfredo Chavarría Benavides, Secretario de Previsión Social, dice que el trabajador Alejandro Ortiz, no se deja ayudar, se niega a seguir el tratamiento médico que se le asigna por sus enfermedades crónicas degenerativas, está obsesionado por salir de la empresa por ello presiona, incluso no acepta ayuda sicológica.

El Secretario de Previsión Social de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que en repetidas ocasiones lo han apoyado, incluso sábados y domingos acude a domicilios de directivos sindicales, nunca lo han hecho a un lado, pero se niega a tomar medicamento prescrito por médicos.

"En una ocasión lo enviaron con psicólogo pero el compañero abandonó el consultorio, no acepta recomendaciones está obsesionado por salir de AHMSA, por eso prefiere exponer su salud, es una manera de presionar, pero mientras no atienda instrucciones medicas su salud puede complicarse" señaló.

Otra acción que hicieron fue acudir con la esposa e hijos del trabajador, para invitarlos a que consigan que el trabajador recapacite pero piensan igual, la respuesta que recibieron fue que le autoricen el retiro voluntario, en cierto modo nada se puede hacer si no ayudan, no ponen nada de su parte.

Por su lado el vocero Julio Cesar Aguilera Silva, dijo que en el IMSS lo han querido ayudar, pero no acude a consulta, en repetidas ocasiones la han autorizado pase de salida por decir que se siente mal, y es cuando le recomiendan que se presente a consulta y su respuesta es la misma que le autoricen el retiro voluntario.

"El compañero tiene 52 años de edad, hay otros de 60 o más años ellos siguen trabajando en todo caso tienen más derecho a salir, pero sigue engañando, no se toma el medicamento, no va a consulta, no quiere ayuda de un psicólogo, no hace caso obsesionado por salir de AHMSA" apuntó.

Nos leemos mañana..