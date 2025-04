Aumenta La División Entre Ex Trabajadores

Pese a la importancia de saber manejar buen ambiente entre ex trabajadores de Altos Hornos de México, se alcanza a observar que todavía hay quienes no entienden la realidad de las cosas y responsabilizan a Leija y ahora acusan a Julián Torres Avalos de busca beneficios personales.

Lo que hacen esos comentarios la verdad que no tienen poquita noción de la realidad, se atreven a manejar cifras sobre las capillas y dan por hecho que todos los días hay dos servicios, total sacan una lista de 40 mil pesos mensuales de ingreso algo que en realidad está fuera de razonamiento.

Por principio hay días que no se tienen servicios y cuando los hay se tiene que descontar lo que se gasta desde preparar cuerpo, todos lo necesario para la velación, gasolina y salario de todo el personal, la verdad los que conocen de ese manejo no dejarán mentir en este comentario.

Incluso dicen que los comités reciben dinero cuestión de recordar que el Chino Torres, último secretario general de la 47 trabaja en un deposito familiar y en ocasiones toca en el Grupo los únicos cuatro, no hay duda que cuando se quiere hacer daño a las personas no analizan la realidad.

En torno a Julián ahora dicen que se le entregó su liquidación en tiempo y forma que buscaba más dinero pero la recordaron que cuando fue Secretario General de la 288 lo liquidaron entonces quiere sacar ventaja aprovechando lo que se dice que no hay información de los trabajadores.

Que toda la información desapareció pero eso puede ser falso, se recuperó todo por esa razón el síndico tiene expedientes de todos los trabajadores e incluso empleados de confianza por lo tanto no será fácil engañar, entonces lo que se comenta en realidad carece de fundamento.

Pero bueno para eso son las redes sociales para sacar todo lo que traen las personas, las emociones encontradas y otras más simplemente opinan por hacerlo aunque no tengan vela en el entierro lo importante es hablar y escribir lo que se viene a la cabeza aunque no tenga razón.

Y como se encuentra la situación no hay duda que seguirá los comentarios el problema es cuando se informe el monto que van a recibir por liquidación y si acaso se reactiva de manera parcial, conocer la lista de quienes serán convocados y el salario a percibir, atentos en estos aspectos.

En otro tema, los empresarios también tienen problema de liquidez sobre todo los que eran proveedores de AHMSA miles de millones de pesos atrapados por la quiebra mientras que ellos tienen que cubrir pagos a sus proveedores, es decir se cerró un circulo en donde todos perdieron.

Hay empresarios que enfrentan demandas, otros simplemente ya perdieron todo lo que tenían como equipo de trabajo, incluso y aunque parezca mentira, otros pequeños se fueron a Estados Unidos, recuperarse y pagar para no perder el único patrimonio que les queda la casa donde viven.

Al menos es lo que se maneja entre los empresarios que se sienten lastimados y afectados por la situación que viven, pero en realidad no hay una manera de hacer frente a la problemática, no hay dinero, tampoco pueden pedir a los bancos que no prestan para cubrir adeudos.

Una situación bastante desesperante que se refleja en lo social, tomando en cuenta que miles de familias viven tiempos muy pesados sobre todo aquellos ex trabajadores que no encuentran trabajo, mientras que empresarios sobreviven a la crisis y otros en cierta forma desaparecieron.

Nos leemos mañana..