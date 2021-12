Ayer la coordinadora de la 147 que dirige Carlos Torres Terrazas, celebró la micro posada, y digo micro en razón de que fueron poco los que participaron, eso en razón de los protocolos sanitarios que impiden celebraciones masivas sobre todo en lugares cerrados para evitar contagios por COVID-19.

La posada se organizó por la suspensión del evento anual que organiza el Comité Local por segundo año consecutivo no fue posible programar el macro festejo, incluso la recomendación fue no descuidarse, no bajar la guardia y aplicar todos los protocolos sanitarios que ordenan autoridades.

En este sentido Torres Terrazas, dijo que trabajadores fueron orientados sobre las medidas sanitarias, de esa manera reducir al máximo riesgos de contagios que podrían presentarse por aquello de los calificados como asintomáticos que son portadores del virus pero no se dan cuenta, no tienen síntomas.

"Hay que ser honestos, los compañeros estaban desesperados querían una reunión, ya son 18 meses de pandemia, de no reunirse, por eso se organizó la posada de la coordinadora la última del año, esperemos que el próximo año la situación cambie por completo y se regrese a la normalidad" apuntó.

Por otro lado, los cinco trabajadores que forman la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial de la Sección 147, empezaron a fungir de tiempo completo, al igual que los siete integrantes del Comité de Huelga, aclaró el vocero Carlos Garza Bernal, y recordó que en marzo es cuando vence el actual tabulador.

En el caso de los que van a revisar el salario, tendrán una fuerte tarea, por principio estar al día en cuanto a incrementos en precios principalmente en productos de la canasta básica que semana tras semana se incrementan, además la inflación será de un siete por ciento de acuerdo a pronósticos.

"No hay día que no se ajusten los precios, la gente compra menos, los alimentos son los más afectados, eso obliga a reducir el volumen que acostumbran surtir, ese fenómeno debe tomarse en cuenta al momento de negociar al salario del próximo año, una tarea muy pesada" apuntó.

Incluso indicó que no tienen definido el porcentaje salarial que van a solicitar, las platicas inician en febrero y en este lapso de tiempo, se tiene que tomar en cuenta el incremento en precios, y tener un factor para negociar, lo cierto que la carestía de la vida es muy pesada cada semana, indicó.

Por la 288. la directiva sindical espera información de Altos Hornos de México sobre cambios en la jornada nocturna de la última noche del año, hasta el momento no hay nada oficial, mientras los trabajadores empiezan a solicitar cambios de turno en la jornada del 24 de diciembre, dijo Julio Cesar Aguilera Silva.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que la última noche del año los trabajadores hacen todo lo posible por pasar en casa, en familia esa fecha por ello buscan información sobre si se autoriza movimientos o bien cambiar turno, de esa forma no faltar.

"Los compañeros cuidan su ingreso, el premio de asistencia esa es la razón por la cual, hacen todo lo posible por lograr estar en familia y no les pegue tanto en el premio de asistencia como el salario, hay más consciencia entre los trabajadores sobre la importancia de cumplir" indicó.

Señaló que la directiva sindical permanece a la expectativa para conocer los planes de la empresa, pero insistió que hasta el momento no hay nada en firme, por ello apuntó que no se deben confiar ni pensar que es una realidad, se hace la aclaración en razón del interés mostrado por los obreros.

Nos leemos mañana..