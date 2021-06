Opinión

Un punto que ex trabajadores de AHMSA tienen que pedir se aclare a representantes del IMSS, es lo relativo a la desaparición de cotizaciones del1981 para abajo, de acuerdo a antecedentes no aparecen esos años y eso en cierto momento puede afectarles tomando en cuenta que bajan la semanas cotizadas.

De acuerdo a comentarios de ex trabajadores que tramitan su pensión, no aparecen de ese año para abajo, hay obreros que empezaron a cotizar en los años 70´s y para recuperar las semanas deben de llevar un proceso legal, sin que haya necesidad, la institución tiene el compromiso de aclarar las cosas.

Eso obliga aprovechar el encuentro con representantes del IMSS y de ser posible, en la reunión se hagan los cambios necesarios es decir que se les recupere las semanas cotizadas de los años antes señalados, de esa forma evitar pérdida de tiempo y que no pasen más días para recibir su prestación.

Y es real que faltan esos años, uno de los argumentos del personal del IMSS es que al momento de digitalizar los expedientes se perdieron las hojas rosas, que en aquellos años se entregaba al trabajador como constancia de que estaban registrados, argumento que obreros no creen.

También se les pide esa hoja rosa, imagínense cuantos años han transcurrido, incluso la mayoría estaban solteros, se casa, dejan la casa paterna, pasan los años y las cosas cambian por completo, la papelería se pierde, pero como quiera en el IMSS les exigen ese documento que ya ni existe.

Además no hay necesidad, con el número de seguridad social es más que suficiente para comprobar desde que año empezaron a cotizar, pero todo tiene un porque, se busca alargar el plazo para autorizar la pensión o bien cansar al trabajador y se desista en sus intentos, es mucho el tiempo que pierden.

Es interesante conocer la respuesta del delegado en Coahuila del IMSS Leopoldo Santillán Arreygue, son cientos de trabajadores que tienen frenado su trámite por esa omisión de la institución y la verdad no es justo desaparezcan semanas cotizadas, veremos que dice el representante en la entidad.

Por el lado de 288 al seguir con su molestia, Juan Haziel Valdez Orozco, dice que la expulsión del Grupo Café, puede tomarse como intento de dividir a la base trabajadora, lo anterior en razón de que todos los afectados tienen gente en el interior de la planta dos de Altos Hornos de México.

Señala que en el oficio que le entregaron se consiga que si piden disculpa se pondrá a consideración de la membrecía en la próxima coordinadora a celebrarse el próximo mes de julio, pero insiste es un acto que puede provocar división, la raza en todo está y dicen que no es correcto.

Mantiene su postura de acudir a instancias legales por publicar nombres y ficha, que son datos personales, no pueden balconear a nadie de ese manera, es penado por lo tanto se encuentra en su derecho de proceder conforme considere necesario y ante la autoridad que corresponda.

Hay que recodar que el ex vocero sindical se encuentra en sus estudios para licenciado en Derecho por lo tanto tiene maestros que lo van a asesorar insiste que no es la manera de actuar, tiene historia de su lucha a favor del democrático, en fin al pendiente de lo que sigue en este caso.

En otro tema, la raza de AHMSA dos se pregunta si ya hay fecha para registrarse y recibir el medio ahorro en julio, lo anterior al conocer que en la Uno ya fijaron fecha, pero también es cierto siempre son los mismos días, no se pueden brincar o alargar, la empresa tiene que hacer movimientos para entregar la prestación.

Por esa razón, no es de dudar que entre el 21 y 23 de este mes de junio se abrirá el proceso para los obreros de la planta dos con interés en recibir su medio ahorro, también es cierto no todos lo retiran, solo aquellos que tienen hijos en escuelas, esos sí para hacer frente a los gastos extraordinarios.

De que se les entrega de eso no hay duda, eso sin tomar en cuenta si el próximo ciclo escolar es presencial o virtual, no interesa, la entrega del medio ahorro es un derecho que tienen los trabajadores, incluso parte de la raza ya tiene planes para gastarse ese buen billete, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..