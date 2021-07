De manera ordinaria se cumplió con la etapa de vacunación a obreros de las dos plantas de Altos Hornos de México, del segmento de 30 a 39 años de edad, que respondieron a la convocatoria de acudir al modulo que se instaló en el auditorio del ICC, de esa forma concluyó la Ruta Empresarial.

En este sentido el vocero de la Sección 147 Julio Cesar Aguilera Silva, dijo que entre los trabajadores hubo ambiente por acudir a vacunarse contra el COVID-19 y es que al conocer que sigue en aumento los contagios, todos quieren protegerse, de esa manera correr riesgos.

Se calcula que fue cerca del millar de trabajadores que respondieron al llamado, además se simplifican las cosas tomando en cuenta que no hay necesidad de madrugar y estar en una larga fila como ocurre cuando se presentan a los auditorios en donde se instalan los puestos de vacunación.

Ahora solo resta esperar el dúa para personas de 20 a 29 años de edad y seguir avanzando en el combate a la pandemia sanitaria que sigue afectando a la población, mientras no se vacune a todos, seguirán las estadísticas que autoridades manejan y son ciertas, no hay razón para pensar de otra manera.

Por otro lado la mañana de ayer decenas de trabajadores llegaron al recinto de la 147 para volver a recordar que siguen pendientes del balcón, son dos segmentos de obreros, los de 60 o más años de edad, que piden se les autorice el retiro voluntario y de esa manera iniciar sus trámites para su pensión.

Se calcula que son 115 los obreros de esa edad que desde el año pasado se encuentran en resguardo domiciliario, la verdad se muestran inquietos por la falta de respuesta, pero se insiste la dirigencia sindical hace lo suyo para conseguir que la empresa autorice su retiro y finalizar su ciclo de vida laboral en activo.

Mientras que la cifra de obreros de 50 a 59 años son 60, ellos también apuran a la dirigencia sindical para regresar a trabajar, sin embargo tampoco se tienen resultados, la negociación sigue y de acuerdo al Secretario General Gerardo Mireles Castillo, podría ser la próxima semana cuando tengan respuesta.

"Estamos en platicas, espero que la próxima semana ya tenga algo positivo para ustedes s compañeros" les dijo el dirigente sindical a un buen número de trabajadores que la mañana de ayer arribaron al recinto sindical, se ven desesperados e inquietos, la recomendación es esperar que pasen los días.

En otro comentario siguen las falsas noticias en las redes sociales, sobre el tema del Out Sourcing y algo que llamó la atención es que piden la intervención de organizaciones mundiales, incluso hasta Derechos Humanos, al decir que se violan sus beneficios laborales y económicos.

La verdad no se vale que utilicen las redes sociales para seguir machacando con lo mismo, es un aspecto que debe de tomarse en cuenta, la empresa sigue aplicando lo que indica la reforma al modelo Out Sourcing, de eso no hay la menor duda, lo que ocasionan esos comentarios es confusión entre los obreros.

Incluso se detectó que cuando menos unos 10 muchachos intentaron engañar, ellos de manera equivocada fueron contratados en el transcurso de la semana y pensaban que era más que suficiente para pasar a convertirse en trabajadores de AHMSA, pero al revisar su historial se dieron cuenta y para atrás.

No hay duda que mientras no quieran entender el manejo que la empresa hace, seguirán actuando mal, no hay contrataciones al vapor ni tampoco AHMSA abrió la bolsa de trabajo, eso debe quedar en claro, no se vale que mantengan ese afán de engañar a los obreros, pero bueno quien tiene la culpa es el que cree esas mentiras.

Y en temas chuscos, el Chespiro se comunicó para decir que vio a su compadre el Loco Treviño, en una pulga, que compró un pantalón, camisa y hasta corbata, que se prepara para hoy acudir al baile del recuerdo a celebrarse que en los patrones, y que por eso quiere galán y sentirse caracol.

El Chespiro dice, que su compadre no se pierde un solo baile de ese tipo, recuerda su juventud en el baile del recuerdo que hoy se celebra en los patrones, incluso dice que el Loco también se midió unos zapatos de esos que venden en las pulgas, solo le faltó comprar perjume, así dijo el chespiro perjume.

Y ya metido en la plática dice que hasta empezó a pensar si va a los patrones y volver a recordar los años viejos sobre todo en la planta, el Loco y Chespiro ha sido y será el dúo más famoso de los últimos 30 años en AHMSA dos, ambos conservan gratos recuerdos por su parte el Loco será Loco por siempre, es decir buena onda pues.

Nos leemos mañana.