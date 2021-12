Muy cierto, el incremento del 22 por ciento a salarios mínimos pegará en trabajadores que no tienen ese ingreso, lo anterior en razón de que se espera una escalada de aumentos en precios principalmente en productos de la canasta básica que semana tras semana se ajustan a la alza, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, puso como ejemplo a obreros que laboran en la planta Uno de Altos Hornos de México que recibirán su aumento salarial hasta el mes de marzo, serán tres meses desfasados mientras los precios a la alza, y al momento de recibir el incremento salarial se pulveriza.

"Es cierto el aumento ayuda a trabajadores que aún perciben el salario mínimo pero los comerciantes desde ya empiezan con ajustar los precios, es costumbre que siempre se manejen de esa manera, ahora con el 21 por ciento de aumento, será más alta la espiral inflacionaria" apuntó.

Indicó que en el caso de obreros con salario mínimo ellos serán beneficiados al aumentar sus ingresos, pero si se analiza el panorama, ese incremento desaparece tomando en cuenta que antes de finalizar el año los precios de productos de la canasta básica estarán por las nubes siempre ocurre ese fenómeno, indicó.

Por otro lado, la pregunta entre pensionados es "y nosotros cuando" lo anterior al conocer que el salario mínimo se incrementó un 22 por ciento, mientras que las pensiones del IMSS quedan muy abajo y como dice don Jesús Castillo Suárez, este segmento de mexicanos son los más afectados.

Y tiene razón, el incremento a pensiones es de acuerdo a los pronósticos del Indice Nacional de Precios al Consumidor que nunca es superior al cuatro por ciento, en este mismo porcentaje se mueven las pensiones e impide que trabajadores en retiro mejoren su calidad de vida.

Por ello dicen que el Presidente López Obrador, tenga consciencia y entienda que los ingresos del IMSS van a subir un 22 por ciento, que no hay excusas para seguir manejando el INPC como parámetro para el incremento en pensiones, y que entienda millones de mexicanos esperan buena repuestas de su gobierno.

"No se vale que por años cotizamos ante el IMSS y ahora nos paguen una pensión irrisoria, que no alcanza cuando menos para satisfacer su necesidades básica, hay compañeros que quieren trabajar pero no pueden por sus condiciones de salud, ahora más por la pandemia sanitaria" apuntó.

Del lado social, a pesar de que el acuerdo Presidencial es legalizar unidades solo en municipios Fronterizos, hay posibilidad de que personas del interior del Estado, aprovechen y por medio de familiares o conocidos consigan la documentación que necesitan y comprobar que viven en la Frontera.

Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD nacional, dijo lo anterior al recordar que el acuerdo del Presidente no incluye municipios fuera de la Frontera ni del interior del país, por ello indicó que los propietarios de unidades chuecas deben recordar que la región centro no se encuentra dentro de ese beneficio.

"Hay organizaciones que piden documentación con la promesa de apoyar con la legalización pero es una promesa falsa, eso no es posible, hay que ser claros con la gente y no engañar, no hay forma de regularizar en municipios que no sean fronterizos, eso tiene que entenderse" enfatizó.

Incluso no descartó que utilicen domicilios de familiares que viven en la Frontera en un intento por cumplir, pero no se conoce el procedimiento que se aplicará para evitar burlen el proceso, por esa razón insistió en su llamado a no dejarse llevar por falsas promesas, enfatizó.

Nos leemos mañana..