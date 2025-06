El primer semestre no ha sido malo

Pese a los pronósticos de que este año sería malo para la industria en general, la realidad es que se conserva la actividad quizá no al cien por ciento pero cuando menos no se ha presentado reajustes masivos de personal y la planta productiva sigue adelante, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación.

Jorge Mtanus Falco, señaló que el tema de los aranceles del Gobierno de Estados Unidos en un principio puso nervioso al mercado nacional sobre todo de la exportación pero se alcanza a observar que poco a poco se ha recuperado contrario a lo esperado las cosas caminan bien.

"El primer semestre del año trajo sus altas y bajas pero ha final el comportamiento productivo se sostiene eso se puede comprobar con el no recorte masivo de personal, si hay empresas que recortan pero no como se vaticinaba cuando se conocía el tema de los aranceles" reiteró.

Bajo ese principio confío que el segundo semestre mejore con ello fortalecer las operaciones de la industria y todo el sector productivo principalmente en lo que respecta a empresas exportadoras que son las más sensibles en caso y en realidad no hubiera cambios en la política arancelaria, indicó.

Por otro lado, sobre el tema de los ex trabajadores de AHMSA en platicas con gente ya entrada en edad, dicen que el movimiento de Rubalcaba, es incierto ya termina el primer semestre del año y no hay nada sobre la supuesta ayuda humanitaria por 80 mil pesos que dicen se autorizó.

Señalan que nadie del gobierno federal ha dado la cara por lo cual piensan que de nueva cuenta los que vinieron a reunión lo hacían con otra intención y ponen como ejemplo el caso de los trabajadores que le dieron la firma a Fernando Rodríguez, que aprovechó para sacar ventaja.

Hay comentarios en el sentido de que esas firmas fueron utilizadas para la autorización del partido México Avante porque jamás regresó a pesar de que ofreció intervenir, la realidad al final se olvidó por completo de su compromiso por ello piensan que también fueron utilizados.

"Ya son años en lucha y nada, ya no creemos en nada, siempre se les dijo que el famoso cinco por ciento no existía pero aún y eso siguieron para que salieran con que un apoyo humanitario que hasta la fecha no hay nada en claro, todo indica que seguirán las reuniones sabatinas para nada" coinciden.

En otro tema, se sigue manejando la versión de que no van a dejar entrar a nadie a las dos siderúrgicas que primero les paguen pero esa posición en realidad que está fuera de orden, hay que recordar que existe un proceso de quiebra por lo tanto lo que se haga fuera es contra la ley.

Además ese proceso será muy largo al menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum, intervenga y de facilidades y condiciones para la reactivación incluso que gestione el pago más atractivo por indemnización, de lo contrario parte de la empresa se abre quieran o no los opositores.

También se asegura que el movimiento se encuentra financiado por personas que a toda costa intentan que la empresa no vuelva a operar, es decir pueden más los intereses sindicales y económicos que el bienestar general de miles de familias que esperan noticias favorables.

Cuestión de analizar otros movimientos, y ver que la mano que mece la cuna sigue en ese afán de que no se reactive la fuente de empleo y se pone como ejemplo Hércules en donde un grupo de personas cerraron y tomaron todo ahora de ven las consecuencias difícil reactivar esa fuentes de trabajo.

Nos leemos mañana..