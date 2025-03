En esta guerra comercial aumentan precios

La guerra comercial del Presidente Donald Trump, ha ocasionado aumentos de precios, en lo industrial el acero y aluminio mientras que en alimentos el pollo y otros productos que llegan de los Estados Unidos, eso seguirá y a corto plazo traerá inflación que se debe controlar.

Para el economista Florencio González Alonzo, mientras no se defina la política arancelaria el mercado seguirá con vaivenes por lo nervioso del sector empresarial porque aunque se prorroga la entrada en vigor de los aranceles el mercado no se puede estabilizar y a final pega en los precios.

"En los últimos días se ha visto aumento de precios aunque haya quien piense que no afecta al ajuste en el acero y el aluminio la verdad que si impacta, el consumidor final es quien sufre las consecuencias de este modelo aplicado por el Presidente Donald Trump, que en cierta forma sigue jugando con la política arancelaria" señaló.

Dijo que otro problema es aumento en la inflación y pronosticó que es un hecho que a corto plazo va a presentarse, simplemente el incremento en precios provoca problemas en la economía, por ello es obligado tomar acciones para que el porcentaje inflacionario en este primer semestre no sea tan pesado.

En el tema sindical, se mantiene el mismo panorama hay quienes le apuestan a utilizar la desesperación de los ex trabajadores para llevar agua a su molino pero también es cierto por más que se les exhorte a no caer en el error no hay manera de hacerlos entender que nada se puede hacer.

Simplemente es cuestión de analizar todas las empresas del GAN permanecen en las mismas condiciones, ni para atrás ni para adelante, aunque se insiste que antes de concluir el semestre habrá noticias relativas a la inversión la verdad primero se requiere conocer la reacción del gobierno federal.

Claro que no son todos los ex trabajadores los que permanecen en espera hay muchos que ya trabajan, en la región y otros que migraron, incluso se conoce que ya se llevaron a la familia, que no tienen interés en regresar por muchos factores entre otros la calidad de vida en Monterrey y Saltillo.

Hay mucha diferencia en el nivel de vida, lo lamentable es que los muchachos que se fueron ya no van a regresar se acomodaron a su nuevo rol de vida por lo tanto aunque se diga que pueden retornar es falso, simplemente es cuestión de analizar el cambio de vida, muy diferente a la región.

Por otro lado, el próximo lunes 17 es asueto laboral obligatorio, empresas que citen a trabajar tienen que pagar el día normal más otros dos, es decir triple de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, y es importante que tanto patrones como trabajadores conozcan el asueto.

Roberto García Ramírez, director del Centro de Conciliación Laboral, aclara que el llamado tiempo por tiempo o cambiar el festivo por otro día no lo establece la ley por lo tanto es obligado pagar triple, sobre todo en empresas y negocios que por su actividad no se encuentran en condiciones de parar actividades.

En el caso de trabajadores con Contrato Colectivo de Trabajo es cuestión de que su dirigencia sindical les aclare lo establecido en el documento y de esa manera evitar conflictos laborales que lo único que ocasionan es problemas por ello la recomendación es ponerse de acuerdo.

De esa manera la relación laboral se mantiene intacta sin roces para no dañar el empleo, en la actualidad es difícil encontrar trabajo no hay manera de que el sector productivo abra su bolsa de trabajo por esa razón la recomendación es ponerse de acuerdo a efecto de no afectar ni a la empresa ni la mano de obra.

Nos leemos mañana..